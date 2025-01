MANGUALDE: Radar Social no terreno

A Câmara de Mangualde já está a implementar no terreno o Radar Social, um projeto que visa dar respostas a pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade, em articulação com a Rede Social e a comunidade.

Segundo a autarquia daquela cidade do distrito de Viseu, a iniciativa, integrada no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), conta com um investimento de 169 mil euros, totalmente financiado pela União Europeia, e “diferencia-se pela criação de um sistema integrado de georreferenciação social”.

“Identifica/mapeia e caracteriza pessoas em risco de pobreza, exclusão social, isolamento ou outras situações de vulnerabilidade social, e capacita o território com respostas”, explicou.