Estrada Nacional 226 reaberta em Lamego depois de colisão

A Estrada Nacional (EN) 226 foi reaberta ao trânsito pelas 18:25, depois de ter estado cortada na reta de Calvilhe, no acesso a Lamego, após uma colisão entre quatro veículos ligeiros, disse à Lusa fonte da GNR.

“A EN 226 reabriu ao trânsito por volta das 18:25”, precisou a fonte da GNR.

A via esteve cortada nos dois sentidos, desde as 15:15, devido a uma colisão que envolveu quatro veículos ligeiros, na reta de Calvilhe, em Cepões, na entrada de Lamego, no distrito de Viseu, tinha informado, então, o comandante dos Bombeiros Voluntários de Lamego.

Na ocasião, Nuno Carvalho adiantou à agência Lusa que a colisão provocou “quatro feridos, três ligeiros e um em estado muito grave”.

“Tudo apontava” para que o ferido grave fosse helitransportado, “mas as condições climatéricas não eram favoráveis” e “foi de ambulância para [o hospital de] Viseu”, adiantou o comandante dos bombeiros.

Segundo fonte do Comando Sub-regional do Douro da Proteção Civil, o alerta para o acidente foi dado pelas 15:15 e para o local foram mobilizados 25 operacionais, apoiados por oito veículos e um helicóptero dos Bombeiros Voluntários de Lamego e Tarouca, da GNR e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).