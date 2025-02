Autárquicas: Autarca de Carregal do Sal recandidata-se pelo PS a segundo e último mandato

O presidente da Câmara Municipal de Carregal do Sal, eleito pelo Partido Socialista (PS), vai recandidatar-se a um “segundo e último” mandato, porque considera que oito anos são suficientes para fazer obra.

“Já assumi, perante o partido e o meu executivo, que sou candidato para um segundo e último mandato, porque sempre defendi que oito anos é o tempo certo para se fazer e se não se fizer, também não se faz em 12”, disse à agência Lusa, Paulo Catalino Ferraz.

Eleito em 2021 pelo PS para um primeiro mandato, Paulo Catalino Ferraz sucedeu ao também socialista Rogério Abrantes que, na altura, se candidatou por um movimento cívico, que elegeu um vereador, tal como o PSD.

“Eu tenho este espírito de serviço público e estou disponível para estes oito anos, para acrescentar valor ao trabalho que tenho vindo a desenvolver como presidente de Câmara. Se não o fizer em oito anos, volto à minha vida”, assumiu.

A favor da limitação de mandatos, Paulo Catalino Ferraz considerou “quatro anos pouco, porque os primeiros dois são para terminar projetos e, só depois, é que começam a nascer os projetos” propostos na campanha e que conferem o seu “cunho pessoal”.

As requalificações que vão acontecer em 2025, do centro de saúde, onde era diretor antes de ser eleito, da escola secundária, da biblioteca, das piscinas e outros equipamentos municipais, assim como habitação, “já são fruto do novo executivo”, liderado por si.

“O centro de apoio ao acolhimento e integração de refugiados é um projeto muito importante para mim e que quero concluí-lo. É um projeto prioritário para mim, tal como foi a abertura do Museu Aristides de Sousa Mendes e, também por isso, quero muito um segundo mandato”, destacou.

A par deste centro, Paulo Catalino quer concretizar, num próximo mandato, um centro profissional e ensino superior neste concelho do distrito de Viseu, para colher diversos cursos “e esse projeto deverá ser concretizado e concluído no segundo mandato”, sustentou.

“Sei que para o eleitorado o importante são as obras que vamos fazer na habitação, saúde e educação, mas o centro é o que me vai dar mais gozo pessoal, assim como a formação, porque só faz sentido ter o centro de acolhimento se tivermos capacidade de as integrar”, acrescentou.

Paulo Catalino Ferraz, formado em medicina geral, de 52 anos e casado, lidera o executivo atual municipal, constituído por três eleitos socialistas, com 51,41% do eleitorado (2,868 votos).

Nas eleições de 2021, além dos socialistas, também foram eleitos dois outros vereadores. Um pelo movimento Cidadãos Independentes pelo Concelho de Carregal Sal (CICC), com 22,94% (1.280 votos), e outro pelo Partido Social Democrata (PSD), com 15,31% (854 votos).

Nesse ano, o concelho de Carregal do Sal, no sul do distrito de Viseu, tinha 9.033 cidadãos inscritos e contou com 5.579 votantes.