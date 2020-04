Mangualde lança campanha “Somos todos #EscolaemCasa”

ANGARIAÇÃO DE equipamento informático

PARA ENTREGA A ALUNOS DO CONCELHO

Iniciativa da Câmara Municipal de Mangualde, em parceria com Agrupamento de Escolas,

Associação Empresarial e Juntas de Freguesia

A Câmara Municipal de Mangualde lança a campanha “Somos todos #EscolaemCasa” com o objetivo de angariação de equipamento informático para entrega a alunos do concelho. Com o arranque do 3.º período em casa, há alguns alunos com carências de equipamentos informáticos para colocar em prática estes novos métodos de ensino.

Com esta ação, em parceria com o Agrupamento de Escolas de Mangualde, a Associação Empresarial de Mangualde e as Juntas de Freguesia, a autarquia pretende angariar portáteis ou tablets, sempre com placa Wi-Fi e câmara web, entre outros equipamentos.

Quem puder ajudar, basta ligar com os técnicos da autarquia, estes avaliam o equipamento e vão a sua casa levantá-lo. O contacto é a “Linha de Apoio Municipal. Estamos juntos!” 969 029 132 e 969 028 378 e o horário é 09h00 às 20h00.

#Mangualdeficaemcasa

#StopCOVID19