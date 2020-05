MANGUALDE ENTREGA equipamento informático A ALUNOS DO CONCELHO

Irão seguir-se novas entregas de modo a promover a igualdade de oportunidades dos alunos,

tendo para o efeito o Município adquirido 50 novos computadores, 50 routers e várias webcams.

No seguimento da campanha “Somos todos #EscolaemCasa”, lançada pela autarquia a 20 de abril, foi possível angariar equipamento informático para entrega a alunos do concelho. Nesse sentido, esta semana, a Câmara Municipal de Mangualde entregou computadores ao Agrupamento de Escolas de Mangualde, para disponibilização destes equipamentos aos alunos de acordo com as prioridades definidas pela direção do agrupamento. Irão seguir-se novas entregas de mais equipamentos de modo a promover a igualdade de oportunidades dos alunos, tendo para o efeito o Município encetado a aquisição de 50 novos computadores, 50 routers e várias webcams.

O Presidente da Câmara Municipal, Elísio Oliveira, deixa “uma palavra de agradecimento a todos os que participaram na iniciativa de angariação de equipamentos informáticos, esta generosa participação facilitou toda a operação”. O edil explica ainda que “pretendemos uma sociedade inclusiva, onde a promoção da igualdade de oportunidades e do acesso ao conhecimento, sejam valores incontornáveis da nossa ação política.”

Recorda-se que esta campanha “Somos todos #EscolaemCasa” realizou-se em parceria com o Agrupamento de Escolas de Mangualde, a Associação Empresarial de Mangualde e as Juntas de Freguesia.