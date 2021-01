Mangualde – Detidos por tráfico de estupefacientes

O Comando Territorial de Viseu, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Mangualde, dia 21 de janeiro, deteve três homens com idades compreendidas entre os 32 e os 36 anos de idade e uma mulher de 56 anos por tráfico de estupefacientes, nos concelhos de Mangualde, Nelas e Fornos de Algodres.

No âmbito de uma investigação que decorria há cerca de cinco meses, os militares da Guarda apuraram que os suspeitos vendiam o estupefaciente de forma direta aos consumidores residentes naqueles concelhos. Foi ainda possível apurar que um dos suspeitos era o autor de, pelo menos, nove furtos em interior de residência, na localidade de Tibaldinho, no concelho de Mangualde. O suspeito atuava de forma isolada através de arrombamento de portas e janelas e introduzia-se no interior das residências a fim de subtrair dinheiro e objetos de valor.

Os detidos foram constituídos arguidos e estão a ser presentes a primeiro interrogatório no Tribunal Judicial de Mangualde.