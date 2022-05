Mangualde assinala mês da família com cultura e desporto

A Câmara de Mangualde dedica o mês de maio à família e, nesse sentido, anunciou hoje a realização de um conjunto de atividades culturais e desportivas, para promover a convivência familiar e a parentalidade positiva.

Segundo um comunicado de imprensa da autarquia, a cidade de Mangualde acolhe, a partir de 15 de maio, uma exposição de trabalhos efetuados no atelier “Pontos e Encontros”, que revelará trabalhos elaborados por munícipes com 65 anos ou mais.

Trata-se de “um projeto no âmbito do atelier de trabalhos manuais que funciona semanalmente e tem como objetivo ocupar os tempos livres destes seniores, promovendo a vitalidade e o potencial de cada um, contribuindo para um envelhecimento ativo”, esclarece a autarquia.

Para 17 de maio está agendado o regresso de “Mochila às Costas, Sapatilhas no Pé”, que “voltará a desafiar os mangualdenses a praticarem desporto ao ar livre, todas as terças-feiras, durante os meses de maio e junho, tendo como ponto de encontro o Largo Dr. Couto, pelas 20:30”.

“Esta iniciativa está integrada no Plano de Ação de 2021 da Rede Social de Mangualde, no âmbito o Eixo IV – Promover Estilos de Vida Saudáveis” e “visa incentivar para a prática de exercício físico como forma de combate à obesidade”, adianta o executivo municipal.

“Mochila às Costas, Sapatilhas no Pé” pretende ainda “consciencializar a comunidade” para os benefícios” desta atividade, designadamente para “prevenir de doenças cardiovasculares, fortalecer os músculos, melhorar a postura corporal, promover o relaxamento e as relações interpessoais e intergeracionais”.

Ainda no âmbito do mês da família, o Município, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Mangualde e o CLDS 4G, em parceria com a “Family Coaching”, promovem o workshop “Pais confiantes, famílias felizes”.

A iniciativa terá lugar no dia 19 de maio, pelas 18:30, no Auditório da Câmara Municipal de Mangualde e “irá permitir aos participantes um primeiro contacto com o ‘coaching’ parental, abordagem inovadora na área da parentalidade”.

“No decorrer do encontro, os pais e mães serão convidados a refletir sobre o seu papel e sobre algumas questões com que se deparam no seu quotidiano e será, também, uma oportunidade para os pais valorizarem as imensas atividades que levam a cabo, e, ainda, avaliarem algumas das estratégias que utilizam na sua vida familiar e identificar áreas onde gostariam de efetuar mudanças”, refere.

A nota de imprensa lembra ainda que está a decorrer o concurso literário sob o tema “O Papel dos/as filhos/as na família”, em que a autarquia desafia os autores residentes no concelho, com idade igual ou superior a 15 anos, a apresentarem trabalhos originais de prosa ou poesia, em português, até ao dia 20 de maio.

A entrega dos prémios – ‘vouchers’ nos valores de 90, de 75 e de 50 euros, para o primeiro, segundo e terceiro lugares, respetivamente – está agendada para a noite do dia 27 (21:00), na Câmara Municipal.

A sessão conta também com “um momento musical protagonizado pela artista Nancy, e, ainda, com a apresentação do livro “Máscaras de Esperança”, de Leopoldo Guimarães.

A obra “Máscaras de Esperança”, cujo lançamento aconteceu em 10 de abril, em Lisboa, é baseada em situações reais e pretende descrever o ambiente dramático experienciado no contexto de um campo de refugiados.