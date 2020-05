LUTA BIOLÓGICA À PRAGA DAS VESPAS DAS GALHAS DO CASTANHEIRO

Consciente da importância que a produção de castanha representa no rendimento económico complementar para muitas famílias, e no seguimento da ação iniciada no ano passado, o Município de Oliveira de Frades procedeu à largada de insetos parasitoides para combater a praga das vespas das galhas do castanheiro.

Este meio de luta é o único reconhecido e eficaz no combate desta praga, não existindo outra forma de eliminar o inseto responsável pela formação das galhas.

O Município irá monitorizar o resultado destas largadas e continuará, ao longo dos próximos anos, a garantir os recursos necessários para esta luta, que tem reduzido fortemente a qualidade e quantidade de castanha produzida no concelho.