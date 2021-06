“Lusitano irá apresentar atletas da formação juntamente com os seus encarregados de educação”

Num processo inédito no Distrito de Viseu e até mesmo em Portugal, o

departamento de comunicação, em conjunto com a direção e a coordenação do

futebol de formação do Clube, decidiram inovar mais uma vez e estar na

vanguarda da originalidade ao apresentar não só o atleta mas também o seu

encarregado de educação. Este processo irá ser aplicado em todos os atletas

menores de idade.

Esta decisão prende-se pela importância que os encarregados de

educação têm em todo o processo formativo dos atletas, sendo também eles

parte integrante do projeto do clube, entrando também eles em campo.

Tal como os atletas, os pais têm também de sentir a enorme

responsabilidade que é representar um clube como o Lusitano, com uma

história de 104 anos, e que é uma referência do Desporto distrital mas também

nacional. O sucesso dos seus educandos e do clube dependerá muito do

comportamento dos seus encarregados de educação. Deverão sempre

demonstrar o seu total apoio independentemente dos resultados, das vitórias

ou das derrotas, apelando e tendo comportamentos condizentes com as regras

da ética e do fair-play que fazem parte do desporto e da vida.

Sendo assim, esta época os holofotes das apresentações estão

apontados para os atletas mas também para os seus encarregados de

educação.