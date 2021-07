Luís Filipe Pinto é o novo presidente do Sport Clube Penalva do Castelo

Foi eleita na passada segunda-feira, em Assembleia Geral, a nova direção do Sport Clube

Penalva do Castelo para o biénio de 2021/23.

Decorreu nesta última segunda-feira, dia 28 junho de 2021, a Assembleia Geral Ordinária do

Sport Clube Penalva do Castelo onde foram eleitos os novos órgãos sociais do clube para o

biénio 2021/23.

Luís Filipe Pinto, com fortes ligações ao clube desde cedo em virtude do seu pai, Nestório

Pinto, histórico jogador do clube ter representado o emblema durantas várias décadas,

assume assim a presidência da instituição, prestes a completar 76 anos de existência e

atividade ininterrupta.

Para o novo presidente, “este é um momento de viragem num dos clubes mais representativos

da região” e assume que a sua grande missão será “colocar novamente o clube na rota das

vitórias”. Luís Filipe Pinto destaca também alguns dos novos desafios que passam por “reforçar

o posicionamento do clube na região, aproximando-o à comunidade e reforçando a aposta

na formação que tem vindo a dar cartas nos últimos anos” com jogadores formados no clube

a pisarem palcos de ligas europeias, tal como é o caso de Tobias Figueiredo, atualmente no

Nottingham Forest de Inglaterra. Neste último ponto, um dos grandes objetivos é que os

jovens do concelho sintam orgulho em representar o seu clube.

Foram também eleitos os restantes órgãos sociais com destaque para Leonídio Monteiro,

reeleito no cargo de presidente da Assembleia Geral do Clube e Francisco Almeida no

Conselho Fiscal.