Luís Fidalgo adotou o slogan “Rumo à Mudança”

Luís Fidalgo, aceitou o desafio de ser candidato do PSD à Camara Municipal de Carregal

do Sal baseando a sua decisão na necessidade de colmatar várias carências no

concelho.

Assim, lançou 9 Linhas de atuação do seu eixo fundamental de ação.

Linha 1 – Emprego – Desenvolver programas de fixação e realização pessoal, familiar,

formativa e profissional para os mais jovens.

Linha 2 – Investimento e Parques Industriais – Desenvolver programas de investimento

e criação de emprego qualificado.

Desenvolver novos programas de gestão dos parques industriais para que sirvam as

necessidades empresariais.

Linha 3 – Comercio Local – Desenvolver programas de atração ao comercio local que

capacitem não só estes, mas também a produção e projetos agrícolas, silvícolas e

outros

Linha 4 – Saúde e Cuidados Sociais – Desenvolver programas de melhoria da saúde e

bem-estar social

Linha 5 – Educação – Desenvolver programas de oferta qualitativa e de promoção de

projetos formativos das crianças e jovens.

Linha 6 – Âmbito Social – Desenvolver políticas sociais que articulem os apoios aos

mais necessitados e vulneráveis e respondam às suas verdadeiras necessidades.

Linha 7 – Cultura e Património – Desenvolver programas territoriais capazes de atrair

ao concelho práticas de sustentabilidade da paisagem natural e patrimonial,

permitindo a valorização do seu cariz único.

Linha 8 – Políticas Articuladas – Desenvolver mecanismos capazes de permitir a

partilha de informação entre a camara e as freguesias.

Linha 9 – Instituições e Associações – Desenvolver programas de reforço e apoio às

instituições e associações de forma a que possam concretizar os seus objetivos com o

desenvolvimento dos seus respetivos projetos.

Em suma, estes principais vetores de atuação estão refletidos no slogan que Luís

Fidalgo adotou “Rumo à Mudança”.