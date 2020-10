“Livro Descobrir SÃO PEDRO DO SUL celebrou 1º aniversário”

No dia 5 de outubro de 2020 assinalou-se o 1º aniversário do lançamento oficial do livro “Descobrir SÃO PEDRO DO SUL”.

Recorde-se que se trata de um livro de arte com fotos do concelho de S. Pedro do Sul, resultante de 3 concursos de fotografia do evento homónimo que decorreu em 2017, 2018 e 2019, contendo textos turísticos e históricos, e 98 imagens de 39 turistas fotógrafos de norte a sul do país.

A celebração decorreu no idílico espaço do Salva Almas, em Macieira, Sul, S. Pedro do Sul, com uma visita aos castanheiros milenares e com a visita guiada aos santuários do Salva Almas pelo seu próprio mentor e construtor, o nonagenário Sr. José de Almeida.

A tertúlia cultural começou recordando o lançamento oficial do livro, no 108º aniversário da Casa de Lafões em Lisboa, e as apresentações em Coimbra, S. Pedro do Sul, Viseu, Aveiro, Porto, Braga, Rio Maior, Estoril e Oliveira de Frades, do qual se lembraram as iniciativas solidárias com convites à Associação Acreditar, Rosa Vida, ACROF e ao Eng.º Nuno Cardoso, pelo seu projeto de Co-Housing. Convites imbuídos no espírito do “Descobrir”: Levar ao conhecimento geral as iniciativas da sociedade civil com as boas práticas de cidadania. E ainda as memórias dos momentos musicais nos lançamentos, abrilhantados pela Sara Moita e Joana Duarte.

A cultura foi uma nota dominante e a tertúlia prosseguiu com as apresentações de obras literárias que convergem com o “Descobrir”: O livro “Universo das Pedras” de Alexandre de Carvalho Barbosa, que contém uma foto premiada do concurso de 2018, e o livro “As Pedras são a Minha Vida” de Paulo Fernandes, sobre a vida de José de Almeida do Salva Almas, cujo retrato se encontra no livro do “Descobrir”.

Foram convidados: Maria João Farreca que declamou poesia e o Hino de Lafões, Miguel Regada, autor do livro “Descobrir SÃO PEDRO DO SUL” e Aníbal Seraphim, autor da fotografia ilustrada no livro “Universo das Pedras” e do “Descobrir”, que ainda presenteou o homenageado José de Almeida com uma foto captada no âmbito do concurso em 2017.

A parte gastronómica ficou a cargo do Salva Almas e no final houve bolo de aniversário.

De salientar a prestação musical dos SAX ON THE ROAD, que animaram o evento com os seus temas originais e o emocionante discurso de Ângela Rodrigues da Quinta das Fontes, que foi o culminar dos excelentes comentários registados no livro de honra.

Para assinalar a data, ficou em exposição no Salva Almas uma réplica da última fotografia do livro “Descobrir SÃO PEDRO DO SUL”, do autor Aníbal Seraphim, denominada “O Rosto da Natureza”, bem como 3 pinturas dos artistas Susana, Ricardo e Gabriela, do projeto “Viagem Em Família”, inspiradas nessa imagem icónica que despertou curiosidade ao passar no canal público da TV, no até agora ponto alto da existência do livro: o convite para a sua apresentação no programa da RTP 1 e RTP Internacional “Férias Cá Dentro”.