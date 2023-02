Liga de clubes levantou interdição do relvado do Estádio do Fontelo

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) levantou a interdição sobre a utilização do relvado do Estádio do Fontelo, ‘casa ‘ do Académico de Viseu, da II Liga.

A decisão foi tomada após a vistoria realizada por parte de técnicos da Liga, que, em ofício enviado à SAD do clube beirão, a que a Lusa teve acesso, justificavam o levantamento da interdição do relvado depois de concluírem que “o relvado apresenta um aumento de densidade considerável, não pondo em risco o normal desenrolar do jogo, bem como a integridade física dos intervenientes no jogo”, pode ler-se.

O relvado do Fontelo estava ‘interdito’ a jogos oficiais organizados pela LPFP desde sábado, 21 de janeiro, após o jogo da 17.ª jornada da II Liga entre Académico de Viseu e Nacional, que terminou com um empate a um golo, com o delegado da Liga a atribuir-lhe nota negativa, a segunda em três jogos consecutivos, que então ditou o impedimento.

A comissão técnica atribuiu nota 3 ao estado do relvado, a mínima que garante condições para receber o jogo de terça-feira, 31 de janeiro, frente ao Benfica B, mas impede o Académico de Viseu de o utilizar para treinos até 12 de fevereiro, data em que receberá o Farense, em jogo da jornada 20.

Antes, dia 08 de fevereiro, o Estádio do Fontelo será ainda palco do jogo dos quartos de final da Taça da Portugal, com o Académico de Viseu a receber o FC Porto, pelas 20:45, sendo esse um jogo sob alçada da Federação Portuguesa de Futebol, entidade que organiza a competição.