LENDAS DAS TERRAS DE LAFÕES (ASSOL) | BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE FRADES

No dia 4 de novembro, foi inaugurada a Exposição sob o título: “Lendas das Terras de

Lafões” da ASSOL (Associação de Solidariedade Social de Lafões) na Biblioteca

Municipal de Oliveira de Frades.

Neste evento, que seguiu rigorosamente as recomendações da Direção-Geral da Saúde,

a Vereadora da Cultura, Clara Vieira enalteceu esta meritória exposição de pintura e

serigrafia, feita pelos utentes da ASSOL, baseada em algumas lendas do concelho,

permitindo, assim, a sua divulgação.

Também o Bibliotecário, Manuel Tojal elogiou este trabalho que dá vida à Biblioteca

Municipal, mostrando o talento e a capacidade artística dos utentes da ASSOL.

Esta exposição é resultado da equipa da ASSOL que visitou os locais das lendas,

nomeadamente a Ponte do Cunhedo e a Mina dos Mouros, fez a sua interpretação

através de cartazes ilustrados e a deu a conhecer através da arte visual.

Não perca a oportunidade e visite este espaço cultural até ao dia 30 de novembro! A

recompensa será, certamente, boa e enriquecedora.