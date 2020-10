Lenda do Beijo sem Fim inspira dia de festa na Aldeia Histórica de Sortelha

Data: 02/10/20 Conta a lenda que, no tempo em que Portugal lutava pela reconquista das Beiras aos mouros, a filha do alcaide de Sortelha ter-se-á apaixonado pelo príncipe mouro. Trocaram mensagens e presentes, até que um dia combinaram encontrar-se. Mas a mãe da donzela, sempre vigilante, decidiu segui-la. Praticante de bruxarias, assim que os dois se beijaram, amaldiçoou-os, transformando-os em pedra. Surgiram, assim, os curiosos penedos de Sortelha, que até hoje são conhecidos como as Pedras do Beijo Eterno. É esta romântica lenda que inspira a festa do Ciclo “12 em Rede | Aldeias em Festa” 2020, que chega à Aldeia Histórica de Sortelha, no próximo dia 17 de outubro. O beijo que dá mote à festa não poderá ser trocado este ano, devido à pandemia por COVID-19, mas nos olhos das gentes que vivem na Aldeia Histórica estará espelhado o seu afável “bem receber” e o seu amor a Sortelha. Várias atividades, ao longo do dia, evocam a famosa lenda e recordam curiosidades e estórias sobre o povo e a Aldeia Histórica de Sortelha. Haverá, por exemplo, um workshop e passeio fotográfico, uma visita guiada, um concerto com as “Segue-me à Capela” e coro formado por elementos da comunidade, entre outros. Devido à pandemia, a participação no evento será limitada e sujeita a inscrição prévia – mas a festa poderá ser sentida e vivida em todo o mundo, via livestreaming, no Facebook das Aldeias Históricas de Portugal. A inscrição, que é gratuita mas necessária, pode ser feita para a totalidade do evento ou apenas para um momento específico, como um concerto ou uma visita guiada – sendo que o limite de participantes dependerá do espaço e da tipologia de cada atividade. Para se inscrever para o programa da festa na Aldeia Histórica de Sortelha é necessário contactar a Câmara Municipal do Sabugal, através do número 271 750 080, através do e-mail eventos.sabugal@cm-sabugal.pt . Para aproveitar em pleno esta oportunidade de conhecer a Aldeia Histórica de Sortelha, a Associação de Desenvolvimento Turístico Aldeias Históricas de Portugal, promotora do Ciclo “12 em Rede | Aldeias em Festa”, em parceria com o associado The Travel Corner, propõem um programa turístico que inclui alojamento em quarto duplo com pequeno-almoço incluído e uma refeição, entrada exclusiva na festa do Ciclo “12 em Rede”, um passeio a cavalo na natureza, uma experiência de pesca e almoço, entre outros. O pacote pode ser consultado neste link: https:// aldeiashistoricasdeportugal. com/pacote/experiencias- turisticas-sortelha/ e tem data de limite de reserva até 13 de outubro. Este evento é promovido pela Associação de Desenvolvimento Turístico Aldeias Históricas de Portugal, numa organização do Município do Sabugal, Junta de Freguesia de Sortelha, Associações e Agentes económicos locais. Uma iniciativa apoiada pelo Centro 2020, Portugal 2020 e Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, através do Programa de Valorização Económica de Recursos Endógenos (PROVERE). Participe nesta festa e viva grandes emoções na Aldeia Histórica de Sortelha! Programa do evento e limite de participantes

10h00 – Visita guiada ao património geológico e geomorfológico da aldeia: “O Que as Pedras nos Contam” – 10 pessoas

Local: Aldeia (perímetro muralhado) e envolvente natural

Guia – Victor Clamote (geógrafo, residente no concelho do Sabugal) 14h30 – Workshop e passeio fotográfico – 10 pessoas

Local: Aldeia (perímetro muralhado) e envolvente natural

Fotógrafo – Rui Gaiola 16h00 – Piquenique: “Estendidos nos barrocos como lagartixos ao sol” – 10 kits (1 kit por cada 4 pessoas)

Nota: Caso se verifique o agravamento das medidas de contingência ou se as condições sanitárias e o fornecimento de produtos não possam ser assegurados, o piquenique não será realizado. 17h30 – Concerto: “Segue-me à capela” e coro formado por elementos da comunidade – 60 pessoas (Residentes: 30; Visitantes: 16; Pacotes turísticos: 14) 19h30 – Roda de Histórias: “Estas Pedras que Eu sei de Cor” – 15 pessoas

Mediador João Reis (natural e residente na aldeia de Quarta-Feira, anexa de Sortelha) A festa só acaba em novembro! O ciclo “12 em rede | Aldeias em Festa 2020” só termina em novembro! Depois de Sortelha, a festa segue para Castelo Novo, a 24 de outubro; Idanha-a-Velha, a 31 de outubro; e Monsanto, a 7 de novembro.