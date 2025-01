Lamego vai celebrar os 200 anos de Camilo Castelo Branco

O Município de Lamego juntou-se a outras vinte e seis instituições do Norte do país que assinaram esta quinta-feira, dia 16, em Vila Nova de Famalicão, um protocolo de colaboração para celebrar os 200 anos do nascimento de Camilo Castelo Branco. Estas instituições comprometem-se a promover um vasto programa de iniciativas com o objetivo de conquistar novos leitores para a obra camiliana. A Vice-Presidente Catarina Ribeiro esteve presente nesta cerimónia, em representação do Município de Lamego.

Coordenadas pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Norte, as comemorações do bicentenário do nascimento de Camilo Castelo Branco incluem a reedição de 14 obras do autor de “Amor de Perdição” com “especial vínculo e expressão geográficos a Norte”.

Autarquias, universidades e outras entidades parceiras vão implementar, entre 16 de março de 2025 e 16 de março de 2026, uma agenda partilhada e integrada de ações culturais, artísticas, científicas e de divulgação da vida e obra de Camilo Castelo Branco. Está prevista, por exemplo, a criação de uma ópera contemporânea e de um espetáculo de dança original.