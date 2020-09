Lamego – Detido por cultivo de estupefacientes

O Comando Territorial de Viseu, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Lamego, dia 18 de setembro, deteve um homem de 37 anos de idade, pela prática do crime de cultivo de estupefacientes, no concelho de Lamego.

Os militares, após denúncia, encetaram diligências que culminaram com a detenção em flagrante delito do homem a efetuar o tratamento de plantas de cannabis. Após diligências policiais, foi apreendido o seguinte material:

10 pés de cannabis em estado adulto;

em estado adulto; Uma tesoura de corte;

Uma pá (utilizada para tratamento das plantas);

O detido foi constituído arguido, e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Lamego.