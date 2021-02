Lamego – Apreensão de arma de fogo por violência doméstica

O Comando Territorial de Viseu, através do Posto Territorial de Lamego, hoje, dia 2 de fevereiro, apreendeu uma arma de fogo e identificou um homem de 71 anos no âmbito de um processo por violência doméstica, no concelho de Lamego.

Na sequência de uma investigação por violência doméstica, os militares da Guarda apuraram que o suspeito agredia física e verbalmente a vítima, sua mulher de 65 anos. No decorrer das diligências policiais foi dado cumprimento a um mandado de busca domiciliária, tendo sido apreendida uma arma de caça.

O homem foi constituído arguido, e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Lamego.