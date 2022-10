LAMEGO: 11.ª Marcha e Corrida da Mulher Duriense realiza-se no dia 30

Cinco quilómetros “por uma boa causa” é o que propõe a Câmara Municipal de Lamego para a manhã do dia 30, durante a qual se vai realizar a 11.ª Marcha e Corrida da Mulher Duriense.

“Está, assim, de regresso a iniciativa que visa festejar a mulher duriense como elemento primordial na beleza natural do Douro e motivar as mulheres e os homens para a importância da atividade física. No final, as três primeiras mulheres a cruzarem a meta recebem um prémio”, explicou a autarquia.

A iniciativa insere-se na comemoração do Dia Nacional de Prevenção do Cancro da Mama e é organizada pelo município de Lamego.

A inscrição tem o valor de três euros, que reverte na totalidade para a Liga Portuguesa contra o Cancro.