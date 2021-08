JUST A CHANGE JUNTA MAIS DE 350 VOLUNTÁRIOS DURANTE O VERÃO PARA REABILITAR CASAS EM POBREZA HABITACIONAL

Mais de 60 mil portugueses vivem sem água canalizada nem

saneamento e mais de 30 mil não têm eletricidade em casa.

O Just a Change vai organizar o Camp In, o projecto de verão que entre os meses de

julho e agosto dinamiza onze campos de verão para reabilitar 55 casas particulares, de

100 beneficiários, mudando a realidade de quem nelas vive. As inscrições abriram no

passado dia 25 de maio e graças à boa-vontade de centenas de jovens, já se encontram

completas.

O Camp In terá lugar em vários concelhos de Portugal, juntando Câmaras Municipais e

Juntas de Freguesia, empresas de construção e fornecedores locais, voluntários

(nacionais e internacionais), empresas parceiras e a comunidade local, promovendo a

colaboração para um bem comum.

Os 11 campos de verão 2020 terão as seguintes datas e locais:

• Óbidos: de 4 a 18 de julho

• Sever de Vouga: 4 a 18 de julho

• Faro: 11 a 25 de julho

• Loulé: 11 a 25 de julho

• Sever do Vouga (2o projeto): 25 de julho a 8 de agosto

• Alandroal: 25 de julho a 8 de agosto

• Portimão: 1 a 15 de agosto

• Lagoa: 1 a 15 de agosto

• Vila Pouca de Aguiar: 15 a 29 de agosto

• Tondela: 15 a 29 de agosto

• Torres Vedras: 12 a 26 de setembro

Esta será a 7a edição de um projeto que teve início em 2015 e que já aumentou em cerca

de 800% o seu volume de intervenção. Serão obras cheias de impacto que mudarão a

realidade de quem nelas vive.

Para além do foco habitual na melhoria das condições habitacionais, as obras deste

verão terão diversos

projetos inovadores: serão instalados vários painéis fotovoltaicos que permitem maior

eficiência energética, para além de garantir maior conforto aos seus habitantes. Os

restantes trabalhos variam desde a construção de telhados integrais, casas-de-banho de

raiz e instalação de sistemas de água quente.

O contexto rural está repleto de isolamento social e de pobreza profunda, que afeta o

contexto habitacional. Os campos têm permitido ao Just a Change atuar em zonas do

território nacional onde seria difícil implementar projetos de reabilitação de casas ao

longo do ano.

Existem 3 aspetos particularmente inovadores no projeto:

1. Mobilizar jovens como voluntários: caracterizados por terem uma enorme força

e esperança, encaram a reabilitação destas habitações como uma missão, mais

do que um trabalho, preocupando-se em estabelecer laços de amizade com

quem é ajudado;

2. Mobilizar a comunidade envolvente: maximiza-se a utilização de recursos locais,

tornando a solução mais eficiente e aproxima a comunidade envolvente ao

público-alvo, potenciando a criação de pontes e laços;

3. Integração da pessoa e da família: integrar o beneficiário como parte da solução,

envolvendo-o e fazendo-o parte do processo de reabilitação da casa,

desenvolvendo autoestima e apreço próprio e pela habitação.

Esta forma inovadora de atuar traz enormes benefícios ao projeto o que tem permitido

que este alcance o seu resultado principal: trazer conforto, dignidade e esperança a

quem não tem uma habitação digna de ser vivida por um ser humano.

Outra externalidade positiva deste projeto, para além da coesão social gerada na

comunidade local, é a promoção e a valorização do território, reforçando a identidade

de quem neles vive ao levar aos seus habitantes dignidade, esperança e alegria. A

identidade das localidades é mantida por se respeitar os traços de arquitetura

tradicional e a sua recuperação promove melhorias em termos de eficiência energética.

A juventude dos voluntários traz um novo alento a zonas do país com uma população

mais bastante idosa. Esta união entre os mais jovens e os mais velhos resulta numa

inesgotável fonte de alegria, energia e partilha de histórias entre gerações.

Sobre o Just a Change: o Just a Change é uma associação sem fins lucrativos que se dedica a

reabilitar casas de pessoas em situação de pobreza habitacional. Mobilizamos voluntários para

nos ajudarem a levar esperança e alegria transformando as casas em lugares dignos de serem

vividos. Desde 2010 já reabilitámos mais de 220 casas e 65 instituições, impactando a vida de

mais de 4700 beneficiários em 18 municípios do país, mobilizando mais de 5000 voluntários

nacionais e internacionais. Uma habitação digna é muitas vezes o ponto de partida para uma

nova vida por isso o Just a Change trabalha para devolver a dignidade habitacional às famílias e

particulares mais necessitados.

O trabalho do Just a Change tem também impacto em maior escala junto da comunidade onde

estas casas se inserem e na sociedade no geral. Melhorar as condições de vida e de

habitabilidade da população tem um impacto direto na redução da pobreza e a criminalidade,

trazendo também melhorias significativas em termos de saúde pública e eficiência energética.

Reabilitar uma casa oferece aos seus habitantes um novo ponto de partida para as suas vidas.

Uma casa reabilitada garante-lhes melhor qualidade de vida e o impacto de ter uma casa

renovada afeta diretamente o seu dia-a-dia em termos de saúde, segurança