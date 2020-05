Junta da União das Freguesias de Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta atribui verba de 4000€ à União das Freguesias de Santiago de Cassurrães e Póvoa de Cervães para ajudar no combate à COVID19

O Executivo da Junta da União das Freguesias de Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta – UFMMCA deliberou atribuir à Junta da União das Freguesias de Santiago de Cassurrães e Póvoa de Cervães -UFSCPC uma verba de 4000€ para ajudar nas despesas associadas à crise sanitária que a freguesia vive.

O presidente Marco Almeida afirma que “esta decisão tem por base um momento único que estamos a viver onde a cooperação e a solidariedade têm que ser expoente máximo da nossa ação política. Não podíamos deixar de querer ajudar. Trata-se do nosso território, dos nossos conterrâneos que estão a passar por um momento muito difícil. Sabemos que os desafios são muitos e que toda a ajuda é bem vinda.”

Para Marco Almeida “o trabalho da Junta da UFSCPC, do seu presidente Rui Valério tem sido de uma dedicação extrema aos seus fregueses.”

Marco Almeida conclui “Aos Homens e Mulheres de Santiago de Cassurrães e Póvoa de Cervães, do Lar de S. José e aos voluntários uma palavra de coragem e incentivo para continuarem nesta batalha, são momentos como este que também revelam o melhor de nós”.