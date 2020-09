JOVENS VOLUNTÁRIOS AJUDAM NA VIGILÂNCIA FLORESTAL

Ações de vigilância terão lugar no Posto de Vigia na Torre da Igreja da Nossa Senhora do Castelo e na Vigilância Móvel da União de Freguesias de Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta.

Sob o lema “Dedica um pouco do teu tempo à proteção do ambiente. Por ti, Por Nós.”, o Município de Mangualde e a União das Freguesias de Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta colocaram em execução projetos de vigilância florestal, no âmbito do Programa de Voluntariado para a Natureza e Florestas, promovido pelo Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ).

Nesse sentido, o Município de Mangualde colocou, em permanência, no terreno duas equipas de jovens no Posto de Vigia na Torre da Igreja da Nossa Senhora até dia 15 de setembro. Já a União das Freguesias de Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta executou um projeto de vigilância com equipas de três elementos que percorrerão diariamente as aldeias, com percursos estratégicos e definidos para cobrir as zonas mais afetadas de incêndios florestais.

Os jovens tiveram formação para os aspetos teóricos e práticos com elementos da Proteção Civil Municipal, do Gabinete Técnico Florestal e da Guarda Nacional Republicana, estando, neste sentido, integrados na estrutura de prevenção de incêndios florestais do concelho de Mangualde.

As ações de vigilância de espaços rurais têm cada vez mais importância na efetiva redução do número de ocorrências de incêndios florestais. Desta forma, estes projetos visam assegurar a deteção imediata de um foco de ignição, a sua localização e a rápida comunicação da ocorrência às entidades responsáveis pela primeira intervenção.