Jornadas Lamego Educa debateram qualidade das aprendizagens

Cerca de 400 pessoas assistiram, por videoconferência, às “II Jornadas Lamego Educa” que o Município de Lamego promoveu com o objetivo de estimular a reflexão e o debate sobre diversas temáticas em prol da qualidade das aprendizagens e do desenvolvimento das pessoas e do território. “Apesar de todos os constrangimentos e dificuldades neste tempo pandémico, conseguimos que, em Portugal, o nosso sistema educativo não parasse e deixássemos de ter os nossos alunos ligados à escola. Fomos confrontados com um contexto completamente novo em que, de um dia para o outro, as escolas tiveram de se reinventar”, sublinhou João Costa, secretário de Estado Adjunto e da Educação, durante a Sessão de Abertura do encontro.

Divididas em três painéis distintos, as “II Jornadas Lamego Educa” constituíram uma oportunidade única para a comunidade educativa debater “O Pensamento Computacional, a Transformação Digital e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na Educação”. Neste contexto, o Presidente Ângelo Moura e a Vereadora da Educação da Câmara de Lamego, Ana Catarina Rocha, destacaram durante as suas intervenções a importância do projeto municipal “Lamego Educa”, financiado pelo NORTE 2020. Cabe a este programa a tarefa de prevenir e reduzir o abandono escolar precoce, bem como promover a melhoria do sucesso educativo, através da criação de condições de acesso a uma educação de qualidade.