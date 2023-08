Inscrições abertas para prova de ‘downhill’ urbano em Castro Daire

A Câmara Municipal de Castro Daire, no distrito de Viseu, anunciou hoje que estão abertas as inscrições para a prova de ‘downhill’ urbano (DHU) que acontecerá no centro da vila, em 03 de setembro.

Segundo um comunicado de imprensa, esta prova “é a última do circuito nacional a contar para a Taça de Portugal DHU” e realiza-se num “trajeto aliciante, com descidas íngremes e vários obstáculos diversos, aliada à velocidade”, que “promete adrenalina máxima”.

A iniciativa é uma organização do município de Castro Daire, em parceria com a Casa do Benfica local, a Associação de Ciclismo da Beira Alta e a Federação Portuguesa de Ciclismo.