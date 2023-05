Inscrições abertas para participar na Rota do Barroco de Sátão

O projeto “pega na tua mochila e parte à aventura”, promovido pela Câmara Municipal de Sátão, no distrito de Viseu, tem inscrições abertas para um novo percurso: a Rota do Barroco, anunciou a autarquia.

Num comunicado de imprensa, a autarquia esclarece que o percurso tem 19,3 quilómetros, mas “há uma rota alternativa de 12 quilómetros com a visita guiada a alguns monumentos existentes no percurso”.

“Aliar o desporto, à cultura e ao turismo é o propósito desta iniciativa promovida pelo Município de Sátão. Durante a atividade haverá animação em locais estratégicos, bem como o apoio logístico, com distribuição de água e fruta”, refere o documento.

A Câmara Municipal, liderada pelo social-democrata Alexandre Vaz, destaca ainda que “continua empenhado em proporcionar um estilo de vida saudável aos seus munícipes e visitantes, mostrando também o que o Sátão tem de melhor”.

Com inscrições estão abertas até 24 de maio, destaca o comunicado de imprensa, referindo que a caminhada está agendada para o dia 28, com partida pelas 08:30, junto à igreja de Santa Maria, no centro da vila de Sátão.