INOVFOOD SUMMIT’24 DECORRE NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO EM CASTELO BRANCO

A InovCluster organiza a 2a edição do INOVFOOD SUMMIT, um evento direcionado para empresários do setor agroindustrial, que irá realizar-se a 26 e 27 de novembro, no Centro de Apoio Tecnológico Agroalimentar (CATAA) de Castelo Branco. Uma iniciativa que irá permitir às empresas e entidades potenciarem o seu networking e a sua capacitação nas áreas temáticas do evento. As inscrições já estão

abertas.

Inovação, Sustentabilidade, Apoios e Financiamento & Internacionalização serão os

temas em debate no INOVFOOD SUMMIT’24, um evento promovido pela InovCluster,

no âmbito do projeto export.i9, que terá lugar nos dias 26 e 27 de novembro, no Centro

de Apoio Tecnológico Agroalimentar (CATAA) de Castelo Branco, constituindo-se

como uma oportunidade única para empresários do setor agroindustrial.

A participação é gratuita, no entanto o evento terá vagas limitadas pelo que será

necessário realizar a sua inscrição.

Diversas entidades nacionais estarão presentes, como a Agência Nacional de

Inovação, Centro de Inovação do Setor Agroalimentar da Região Atlântica, IAPMEI,

I.P. – Agência para a Competitividade e Inovação, Centro de Formação Profissional

de Castelo Branco – IEFP, além de parceiros e agentes económicos e empresariais

locais, regionais e nacionais.

No campo da Inovação, haverá discussões sobre as tendências mais disruptivas,

tecnologias emergentes e soluções sustentáveis que irão redefinir como produzimos,

consumimos e pensamos o setor agroalimentar.

No que toca à Sustentabilidade, o destaque será a estratégia, a ação e o futuro no

setor, tendo a diretiva Corporate Sustainability Reporting Directive e os critérios ESG

(Environment, Social e Governance) como base para discussões, além de se

possibilitar auxiliar as empresas na sua preparação para esta mudança do paradigma

económico rumo à sustentabilidade.

No campo dos Apoios & Financiamento, o InovFood Summit’24 vai contextualizar

sobre formas de impulsionar a inovação e o crescimento sustentável no setor

agroalimentar, uma vez que o acesso a recursos financeiros adequados é

determinante para transformar ideias inovadoras em realidades competitivas e

acessíveis, sobretudo num cenário onde a digitalização e a sustentabilidade moldam

o mercado.

Por fim, a Internacionalização ganha também espaço neste encontro de dois dias,

sendo considerada a chave para a inovação e a competitividade global. O projeto

export.i9, promovido pela InovCluster, terá um papel central neste tema, divulgando

ações e boas práticas em mercados internacionais, e capacitando as empresas para

tendências digitais e ferramentas na abordagem aos mercados internacionais. O

export.i9 é um projeto conjunto para o setor agroalimentar, que visa potenciar o

aumento das exportações das PME da fileira agroalimentar, através de ações

promocionais em mercados internacionais.

Estão ainda previstas mostras de produtos inovadores, bem como momentos de

partilha de informação e conhecimento entre os participantes, numa forte aposta no

networking empresarial.

Christelle Domingos, diretora executiva da InovCluster, considera que “o InovFood

Summit é uma oportunidade única para capacitar e conectar os empresários do setor

agroalimentar, oferecendo ferramentas de networking e conhecimento que

impulsionam a competitividade das empresas. Na Inovcluster, continuamos

comprometidos em dinamizar o setor através de iniciativas que fortalecem e valorizam

as nossas empresas”.

Resultados positivos durante a última edição

A edição passada do InovFood Summit, que teve lugar de 8 a 10 de novembro de

2022, reuniu 48 oradores em 17 painéis e seis pitch de produtos inovadores. Houve

cinco apresentações de projetos, quatro estudos de investigação e o lançamento de

marcas: Queijos Centro de Portugal. Estiveram presentes mais de 30 representantes

de marcas e organizações, que acompanharam os trabalhos, incluindo showcooking,

mostra de Produtos Inovadores, com a participação de 20 empresas, bem como

provas de degustação. Mais de 300 visitantes passaram por este evento organizado

pela InovCluster.

O INOVFOOD SUMMIT’24 terá início pelas 09h30 do dia 26 de novembro (terça-

feira) e o programa completo do evento encontra-se disponível aqui.

https://www.inovcluster.pt/inovfood-summit/

Sobre a InovCluster

Sediada em Castelo Branco, a InovCluster faz parte da Portuguese Agrofood Cluster,

constituída por mais 3 associações PortugalFoods, como promotor líder, o

AgroCluster e a Portugal Fresh. A InovCluster desempenha um papel vital ao criar

uma plataforma de colaboração entre os principais intervenientes no setor

agroindustrial. A sua atuação abrange desde o apoio à inovação, pesquisa e

desenvolvimento, transferência de conhecimento, formação, marketing, até à

internacionalização. Atualmente conta com um total de 147 associados, 112

empresas, 15 Associações/Cooperativas, 12 Instituições de Ensino Superior e I&DT

e 8 entidades públicas. A atuação da InovCluster é feita nas seguintes fileiras:

Hortofrutícolas; Cárneos; Cereais; Lácteos; Frio; Embalagem; Logística;

Equipamento; Controlo de qualidade; Marketing; Design, Gestão e Local Labeling;

Mel; Peixe; Azeite; Vinho.