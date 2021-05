Iniciativa Liberal candidata professor Bruno Coimbra à Câmara de Almada

O candidato da Iniciativa Liberal (IL) à Câmara Municipal de Almada, no distrito de Setúbal, nas próximas eleições autárquicas, Bruno Coimbra, tem como prioridades o apoio às famílias e as áreas da educação e habitação.

Bruno Coimbra, de 53 anos, é professor do ensino básico e secundário, tendo-se licenciado no ensino de Português e Inglês e concluído uma pós-graduação em Administração e Gestão da Educação na Universidade Técnica de Lisboa.

Em termos políticos destaca-se uma candidatura em 2013 como cabeça de lista à Junta de Freguesia da Costa de Caparica (Almada) pelo Movimento de Cidadania pela Costa, tendo conseguido ser eleito para um lugar efetivo na Assembleia de Freguesia.

Em declarações à agência Lusa, Bruno Coimbra explicou que uma das principais motivações para concorrer à Câmara de Almada é por entender que o concelho onde vive “não reúne as condições para as famílias e para os jovens”.

“Há coisas que foram bem feitas, mas como cidadão acho que as coisas podiam estar melhores e poderiam estar mais focalizadas nas pessoas”, apontou.

Nesse sentido, uma das prioridades do candidato é resolver os problemas da habitação, nomeadamente da habitação social, propondo mais apoios e incentivos aos proprietários, de modo a ser possível colocar casas no mercado com “uma renda mais acessível e baixa.

“Pretendemos, dentro das nossas possibilidades, ajudar as pessoas a reabilitarem as suas casas. E aquelas pessoas que até têm segundas e terceiras habitações isentar do pagamento do IMI e definir um teto [renda]”.

A área da educação é ouras das prioridades do candidato da Iniciativa Liberal que defende, entre outras medidas, a possibilidade de os encarregados de educação poderem escolher as escolas, independentemente da área de residência, e a possibilidade de os agrupamentos escolares poderem receber mais crianças, consoante as necessidades.

Relativamente à gestão autárquica, uma das medidas defendida por Bruno Coimbra é o fim dos ajustes diretos, “mesmo que isso implique que uma obra demore mais tempo a ser executada”.

“É preferível fazer uma obra em seis meses com menos custo para o munícipe do que em três meses que tenha um ónus muito mais elevado”, argumentou.

Nas anteriores eleições autárquicas, de 2017, a atual presidente do município, Inês de Medeiros, do PS, ganhou a Câmara de Almada, tradicionalmente comunista, com um total de 20.917 votos, apenas mais 413 do que a CDU.

Os socialistas governam o município de Almada com quatro eleitos, a CDU também tem quatro, o PSD dois e o BE um.

Além de Bruno Coimbra (IL) já anunciaram a sua candidatura a Almada a atual presidente da Câmara de Setúbal, Maria das Dores Meira (CDU), Joana Mortágua (BE), Manuel Matias (Chega) e Nuno Matias, que avançará por uma coligação PSD/CDS-PP/Aliança/PPM/MPT.

Ainda não há data para as eleições autárquicas, mas, de acordo com a lei, têm de ser marcadas pelo Governo para o período entre 22 de setembro e 14 de outubro.