Incêndios: Aberto concurso para 60 sapadores bombeiros florestais

O Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) abriu um concurso para 60 postos de trabalho da categoria de sapador bombeiro florestal da Força de Sapadores Bombeiros Florestais, segundo um aviso hoje publicado em Diário da República.

“Está aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da publicação do presente aviso no Diário da República, o concurso externo de ingresso para constituição de relações jurídicas de emprego público, destinado ao preenchimento de 60 postos de trabalho da categoria de sapador bombeiro florestal da Força de Sapadores Bombeiros Florestais do mapa de pessoal do ICNF na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado”, lê-se no documento.

Segundo o aviso, a prestação de trabalho na Força de Sapadores Bombeiros Florestais é organizada de forma a assegurar o serviço durante 24 horas por dia, ficando os sapadores bombeiros florestais integrados na Força de Sapadores Bombeiros Florestais, dependentes do Comando Nacional.

Os 60 lugares a concurso dividem-se por Paredes de Coura (sete), Cabeceiras de Basto (seis), Vila Pouca de Aguiar (três), Guarda (um), Marinha Grande (quatro), Viseu (cinco), Proença-a-Nova (seis), Santarém (10), Portalegre (quatro) e Loulé (14).

Entre os vários requisitos de admissão, os candidatos têm de ter idade inferior a 25 anos, habilitações literárias mínimas o 12.º ano de escolaridade e o cumprimento das leis de vacinação obrigatória.

Os sapadores bombeiros florestais desempenham funções de ações de silvicultura, de manutenção de proteção de povoamentos florestais, beneficiação de infraestruturas de defesa da floresta e de apoio à gestão florestal, de sensibilização às populações para as normas de conduta em matéria de proteção florestal, nomeadamente no âmbito do uso do fogo, da limpeza das florestas e da fitossanidade, de vigilância da florestas e combate a incêndios.

A Força de Sapadores Bombeiros Florestais do ICNF para prevenção e defesa dos espaços florestais foi criada em 2019.