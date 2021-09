IL- Ranhados Liberal e IRS

O candidato da Iniciativa Liberal à CMV, Fernando Figueiredo, defendeu

domingo em Ranhados, durante a apresentação da lista da Assembleia de

Freguesia encabeçada por José Costa, que o município deveria caminhar no

sentido de no próximo orçamento de 2022 reduzir já a taxa de

participação no IRS de 4 para 2%.

A medida que consta do programa Viseu Mais Liberal

(www.viseumaisliberal.pt) vai segundo o candidato ao encontro das

políticas nacionais e das preocupações do deputado da IL, João Cotrim de

Figueiredo que vai apresentar uma proposta no OE para aumentar as

deduções com os filhos em sede de IRS, como forma de lidar com o

problema da natalidade em Portugal. A proposta segundo Fernando

Figueiredo representa um esforço irrisório no orçamento municipal dado

tratar-se de um corte de 0,01% num concelho onde a receita de impostos

em % da receita total da autarquia de 46,9% é superior à média nacional

e onde o ganho médio mensal dos trabalhadores de 1037€ fica abaixo do

valor de 1206€ a nível nacional.

Numa plateia preenchida com o decano das listas, o conhecido médico

oftalmologista António Luis Martins e o mais jovem membro da IL Viseense

com 18 anos, o David Tomáz, o candidato da IL insistiu na importância de

com este corte em IRS se injectar nas famílias viseenses e na economia

local um valor de quase 2 milhões e trezentos euros anuais. “Num mandato

com esta medida colocaremos quase 10 milhões de euros nos bolsos dos

viseenses e são já 36 os municípios que apresentam valor zero em IRS de

modo que defendo que Viseu deve caminhar no mesmo sentido”, disse a

finalizar a apresentação da medida.