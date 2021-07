IL – Discriminação LGBT

O cabeça-de-lista à Assembleia Municipal de Viseu e membro da

Coordenação da Iniciativa Liberal Viseu condena veementemente os relatos

de agressões contra indivíduos LGBT na tarde da passada quinta-feira em

Viseu por parte de militantes afetos à candidatura do Chega às

autárquicas deste ano no concelho. A confirmar-se a informação conhecida

ao momento, trata-se de um episódio que, como qualquer outra agressão

física, nos merece a total repulsa, particularmente quando não provocada

e motivada por ódio a características intrínsecas da pessoa, como é a

sua orientação sexual.

Pedro Pereira, de 25 anos e médico no SNS refere que apesar de o quadro

legal nacional ser um exemplo europeu e mundial na proteção

constitucional e legal dos indivíduos LGBT, a discriminação na sociedade

ainda está presente e, por isso, as instituições e os partidos

democráticos, que se regem pela defesa da democracia liberal e da

igualdade de tratamento legal e social de todos, como o é a Iniciativa

Liberal, devem ser intransigentes na condenação da discriminação ainda

existente – nesta e noutras temáticas.

O candidato acrescenta que Viseu cresceu muito em população e dinâmica

social desde os episódios de milícias populares que perseguiam e

ameaçavam de morte a pessoas LGBT em 2005 e que mancharam o bom nome dos

viseenses por largos meses enquanto o então presidente de câmara

desvalorizava os eventos e prometia combate à suposta prostituição

homossexual no antigo IP5. Viseu tem que ser hoje uma cidade e um

concelho em que todos possam nascer, crescer e viver em plenitude,

liberdade e harmonia. Há espaço para todos, e o direito da igualdade

perante a lei e a sociedade é sagrado para os liberais.

Lembra ainda que as pessoas LGBT, como outras alvo de discriminação pela

etnia, cor de pele, nacionalidade, género e outras características

intrínsecas, estão sujeitas a um elevado risco de rejeição familiar e

social, assim como dificuldades acrescidas no acesso a cuidados de saúde

preparados para a gestão das suas particularidades ou oportunidades

laborais, criando uma perda de oportunidade de desenvolvimento pessoal

completo. O caminho do futuro é o que cria uma sociedade em que todos

tenham a oportunidade de crescer de acordo com a sua vontade, partindo

das mesmas oportunidades e trilhando o seu caminho próprio em liberdade.