IL – Apresentação de candidatura

No vídeo ( https://fb.watch/6Wx2SlSEOv/ )apresentamos o nosso

compromisso com os Viseenses num programa liberal através do qual

pretendemos construir uma solução que melhore não só a vida de quem vive

e trabalha em Viseu, mas que contribua também para promover um País mais

liberal.

Queremos que Viseu continue a sua trajetória de desenvolvimento positivo

e que se consolide enquanto coração do interior de Portugal.

Por isso, acreditamos que os valores e as políticas liberais são o

caminho para afirmar Viseu como um concelho capaz de liderar a

transformação no interior de Portugal, através da concretização dos

seguintes objetivos:

1. Devolver o poder às pessoas, com menos impostos e mais liberdade de

escolha;

2. Aproximar o poder das pessoas, com menos centralismo e mais

escrutínio do poder político;

3. Combater a corrupção, com melhor justiça e mais transparência na

administração pública;

4. Aumentar a competitividade, atraindo capital e libertando os

contribuintes dos prejuízos de empresas públicas ineficientes;

5. Crescer de forma sustentada, em linha com as nossas vantagens

competitivas.

Para isso, defendemos 10 Bandeiras, a saber:

1. Focar gastos públicos para as áreas essenciais de atuação do Estado

como a segurança, justiça, saúde e educação

2. Simplificação e redução da carga fiscal de base municipal

3. Implementação de orçamento de base zero anual na Câmara Municipal

4. Democratização da informação e maior transparência nos processos de

decisão

5. Transformação digital, associada a uma efetiva simplificação e

desburocratização dos serviços municipais

6. Descentralização de serviços da Câmara para as Juntas de Freguesia,

baseado em critérios de eficiência e considerando o serviço ao munícipe

7. Eliminação de todas as barreiras de mercado ao surgimento de novos

negócios, com regras transparentes focadas apenas na proteção do

consumidor

8. Combate à desertificação do meio rural

9. Promoção da iniciativa privada que potencie a exploração sustentável

dos recursos locais e o desenvolvimento do meio rural

10. Criação de condições para que os cidadãos possam ter uma verdadeira

oportunidade de escolha ao nível da Educação, Saúde e Segurança Social

Para executar este programa contamos com uma equipa especial de gente

que nada espera da politica, a saber:

1. Fernando Figueiredo, Coronel do Exército, 59 anos

2. Sandra Antunes, Professora do Ensino Superior, 46 anos

3. Cristina Fonseca, Assistente Social, 55 anos

4. Sérgio Figueiredo, Engenheiro Eletrotécnico, 36 anos

5. Fátima Colaço, Advogada, 41 anos

6. Pedro Esteves, Psicólogo, 47 anos

7. Filipe Barbosa, Diretor de Operações, 31 anos

8. Andreia Cunha, Empresária, 36 anos

9. Miguel Lemos, Consultor, 35 anos

10. Nanja Kroon, Professora do Ensino Superior, 46 anos

11. António Luís Martins, Médico Oftalmologista, 76 anos

12. Custódio Fernandes, Gestor, 41 anos

A lista da AM é encabeçada por Pedro Pereira, médico, 25 anos. Restantes

candidatos disponíveis no programa.

As 9 freguesias são encabeçadas por:

Campo – Carlos Araújo, Gestor, 56 anos

Fail e Vila Chã de Sá – Tiago Oliveira, Enfermeiro, 27 anos

Ranhados – José Costa, Agente Seguros, 57 anos

Abraveses – Renato Ferreira, agente de fiscalização, 46 anos

Repeses e São Salvador – Ana Rodrigues, Funcionária Pública, 39 anos

Rio de Loba – Carlos Ferreira, Técnico Manutenção, 46 anos

São João de Lourosa – Cláudio Fernandes, Assistente Operacional, 43 anos

Silgueiros – Orlando Rocha, Sargento Comando, 76 anos

Viseu – Joel Pinto, treinador, 46 anos

Conheça em viseumaisliberal.pt as principais medidas temáticas que

pretendemos defender e implementar para tornar Viseu Mais Liberal.