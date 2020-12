Homenagem evocativa do 40º aniversário da morte de Francisco Sá Carneiro

As Comissões Políticas Concelhia e Distrital do PSD Viseu, evocam no próximo sábado, dia 5 de dezembro, a memória do fundador e antigo dirigente do PSD, Francisco Sá Carneiro.

A homenagem evocativa do 40º aniversário da sua morte inicia-se com a celebração de uma missa pelas 17:30h, na Igreja do Carmo em Viseu, seguida da deposição de uma coroa de flores junto à estátua em sua memória, na Santa Cristina.

Evocar Sá Carneiro é recordar o seu carácter, o exemplo de liderança, a coragem e inconformismo permanente, os valores da dignidade, da convicção e da resiliência perante as dificuldades. É lembrar os valores da justiça social, ética cristã e o primado da pessoa que o fundador do PSD sempre advogou.

“A pessoa é a medida e o fim de toda a atividade humana. E a política tem de estar ao serviço da sua inteira realização.”