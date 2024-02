Homem detido em Tabuaço por posse ilegal de arma

Um homem de 52 anos foi detido pela GNR por posse ilegal de uma arma de fogo que tinha sido furtada de uma residência em Amarante.

A detenção do homem de 52 anos no concelho de Tabuaço, no norte do distrito de Viseu, aconteceu na sequência de uma investigação que decorria há três semanas por ameaça agravada.

Segundo um comunicado do Comando Territorial de Viseu da GNR, os militares deram cumprimento a dois mandados de busca, uma domiciliária e uma em terreno agrícola, tendo sido detetada e apreendida uma arma sem registo ou qualquer tipo de documentação.

Os elementos do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Moimenta da Beira, também no distrito de Viseu, apreenderam uma espingarda de caça, cinco cartuchos carregados com bala e 14 cartuchos carregados com vários tipos de chumbo.

A GNR informou ainda que, após investigação, os militares apuraram que a referida arma de fogo seria proveniente de um furto a uma residência ocorrido na cidade de Amarante (distrito do Porto), há cerca de cinco anos, e cujo proprietário já faleceu.

Assim, “o arguido encontra-se também indiciado pelo crime de recetação”, uma vez que, segundo disse à agência Lusa uma fonte da GNR, “o detido não será o autor do furto, mas adquiriu-a de forma ilegal”.

Os factos apurados na operação, que contou com militares do Posto Territorial de Tabuaço, foram encaminhados para o Tribunal Judicial de Moimenta da Beira, onde o detido deverá ser ouvido.