GNR Viseu | Aveiro – Recuperado material furtado em residências e estabelecimentos

O Comando Territorial de Viseu, através do Núcleo de Investigação Criminal de Viseu, recuperou ontem, dia 3 de junho, diverso material furtado de residências e estabelecimentos comerciais e deteve um homem de 45 anos por posse ilegal de armas, em Aveiro.

No âmbito de diligências de investigação que decorriam desde junho de 2019, por vários crimes de furto ocorridos nos concelhos de Oliveira de Frades e Vouzela, foi dado cumprimento a dois mandados de busca, uma domiciliária e uma em veículo, que culminaram na apreensão do seguinte material:

· Duas espingardas;

· Uma arma transformada para 6.35mm;

· Duas armas de ar comprimido;

· Dois motociclos;

· Quatro motorroçadoras;

· Um trator agrícola;

· Uma capinadora;

· Eletrodomésticos;

· Material informático;

· Ferramentas;

· 250 cartuchos e munições de vários calibres.

As buscas recaíram sobre um indivíduo suspeito de recetação do material furtado, somando-se às dez buscas domiciliárias e cinco não domiciliárias realizadas em 2019 e 2020, no âmbito do mesmo processo e de onde resultou já a constituição de nove arguidos e a identificação de um suspeito menor de idade.

O detido de 45 anos foi constituído arguido e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Aveiro.