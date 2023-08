GNR detém homem suspeito de tráfico de droga em Oliveira de Frades

Um homem de 24 anos foi detido no sábado por “tráfico de estupefacientes, no concelho de Oliveira de Frades”, anunciou em comunicado, o Comando Territorial de Viseu da GNR, através do Posto Territorial de Oliveira de Frades.

No âmbito de uma ação de fiscalização, refere a GNR, “os militares abordaram um veículo onde o condutor demonstrou um comportamento suspeito perante a presença” da força de segurança.

“No seguimento da ação foi efetuada uma revista pessoal de segurança ao suspeito, no decorrer da qual foi possível detetar que o homem estava na posse de produto estupefaciente”, descreveu.

Neste sentido, “ato contínuo, o suspeito encetou fuga apeada, tendo de imediato sido intercetado pelos militares” e, com isso, foi concretizada a “detenção do indivíduo e a apreensão de 80 doses de haxixe”, acrescenta.

O detido será presente ao Tribunal Judicial de Oliveira de Frades, para aplicação das medidas de coação.