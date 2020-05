GNR Atividade operacional semanal

A Guarda Nacional Republicana, para além da sua atividade operacional diária, levou a efeito um conjunto de operações, em todo o território nacional, entre os dias 15 e 21 de maio, que visaram a prevenção e combate à criminalidade violenta, fiscalização rodoviária, entre outras, registando-se os seguintes dados operacionais:

1. Detenções: 251 detidos em flagrante delito, destacando-se:

· 87 por condução sob o efeito do álcool;

· 65 por condução sem habilitação legal;

· 15 por tráfico de estupefacientes;

· 14 por furto e roubo;

· Nove por violência doméstica;

· Sete por posse de arma proibida;

· Três por posse ilegal de arma;

· Três por ameaça e coação;

· Dois por extorsão.

2. Apreensões:

· 711 doses de haxixe;

· 444 doses de cocaína;

· 50 doses de heroína;

· 20 gramas de folhas de cannabis;

· 41 doses de MDMA;

· 283 munições de diversos calibres;

· Oito armas de fogo;

· 12 armas brancas;

· 16 veículos;

· 130 393 cigarros;

· 3 720 quilos de bivalves;

· 512 quilos de pescado;

· 18 936 euros em numerário.

3. Trânsito:

Fiscalização: 4 956 infrações detetadas, destacando-se:

· 2 887 excessos de velocidade;

· 440 relacionadas com anomalias nos sistemas de iluminação e sinalização;

· 214 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução;

· 185 por falta de inspeção periódica obrigatória;

· 179 por falta de seguro de responsabilidade civil;

· 174 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças;

· 127 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei;

· 84 relacionadas com tacógrafos.