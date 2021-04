Fundão – Apelo para vacinação a pessoas com 65 ou mais anos

Apela-se a todas as pessoas com 65 ou mais anos que contactem as Autoridades de Saúde para agendar o dia e a hora para serem vacinadas contra a COVID-19.

Os serviços de saúde estão a constatar que muitos cidadãos têm na base de dados do Registo Nacional de Utente (RNU) o Cartão de Utente com números desatualizados/inativos ou não atendem no contacto telefónico indicado.

Poderá contactar o Centro de Saúde do Fundão através dos contactos telefónicos 275 750 540 (Geral), 966 398 115 (Enfermeira Luísa), 966 398 050 (Enfermeira Adélia) ou 964 042 989 (Enfermeira Gina).