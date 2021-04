Fórum da Juventude – Escutar

Realizou-se na tarde do passado dia 27 de março de 2021, o Fórum da Juventude em

formato Digital, com o tema “Escutar a Caminho da JMJ Lisboa ”

Promovido pelo Secretariado da Pastoral da Juventude da Diocese de Viseu, contou com

a presença do Reverendíssimo Bispo de Viseu, D. António Luciano e teve como objetivo

escutar quem efetivamente caminha com os jovens, nas seguintes temáticas:

Acolhimento na Diocese da JMJ Lisboa 2023 – Dias na Diocese;

Utilização das plataformas digitais;

Fará sentido a criação de um Conselho Diocesano da Juventude?

Os contributos recolhidos são de extrema importância, para o caminho que pretendemos

trilhar até às jornadas e fundamentalmente depois.

Ouviu-se a voz de cerca de meia centena de jovens e passamos a contar com todos!

Deixa-se aqui os rostos dos que participaram e a nuvem da partilha feita!

Fernando Diniz Chapeiro

Diretor da Pastoral da Juventude da Diocese de Viseu – Caminhamos Juntos!!!