“FOHRUM traz a discussão dos problemas da saúde a Oliveira do Hospital”

Num momento em que a saúde está no centro das atenções, o FOHRUM vem proporcionar à comunidade uma discussão sobre os desafios da saúde no interior do país. Qual é a importância da literacia em saúde? Como melhorar as condições de saúde em Oliveira do Hospital? Estas e outras perguntas vão encontrar resposta este sábado (29), às 18 horas, na conferência “A Saúde no Interior: Desafios do Presente, Soluções para o Futuro”, organizada pelo FOHRUM, iniciativa criada por um grupo de jovens de Oliveira do Hospital.

A abrir esta conversa digital vai estar presente a atual Ministra da Saúde, Marta Temido. Na conversa vai participar Carlos Cortes, o Presidente da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos. É também convidada Maria João Gregório, a atual Diretora do Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável da Direção-Geral da Saúde.

A esta mesa virtual junta-se ainda o antigo ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes. E, já no painel oliveirense, poderá ainda ouvir-se os testemunhos de Alexandra Garcia, enfermeira e atual coordenadora da UCC Pinheiro dos Abraços, e de Rui Pedro Loureiro, médico na UCSP Oliveira do Hospital e no ACeS Pinhal Interior Norte.

João Miguel Pais, o coordenador do vetor de Saúde, considera que o objetivo desta conferência passa por “identificar os flagelos da saúde no nosso território, apontando alternativas e soluções para estes, mas também sensibilizar a importância de áreas menos faladas, como as políticas de saúde preventivas e a literacia em saúde”. Reitera ainda que pretende que esta discussão provoque “mais e melhores ideias para, putativamente, serem materializadas no futuro, tanto em Oliveira do Hospital como em toda a nossa região”.

Ainda que o tema da saúde seja muito vasto, a conferência vai focar-se na sua aplicabilidade no interior do país. Na conversa vão ser ainda abordados os temas da literacia em saúde e a política de fixação de médicos na região Interior. “Acreditamos que, com a experiência e o conhecimento de causa dos oradores convidados, haja um debate construtivo, onde a saúde e o interior estarão certamente em grande plano”, termina João Miguel Pais.

Esta é já a terceira conferência que o FOHRUM organiza e vai ter transmissão online e em direto através das redes sociais (Facebook e Youtube). O público em geral é convidado a participar, podendo enviar as suas questões e juntar-se à discussão em direto.