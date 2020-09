Fim-de-semana prolongado e pleno de emoções nas Aldeias Históricas de Castelo Mendo, Almeida e Piódão

De 2 a 4 de outubro, o Ciclo “12 em Rede | Aldeias em Festa” vai levar mais vida e animação às Aldeias Históricas de Castelo Mendo, Almeida e Piódão. Um fim-de-semana prolongado, graças ao feriado de 5 de outubro, segunda-feira, que promete um sem fim de experiências únicas: concertos de Capicua, Orquestra Sem Fronteiras e Noiserv, declamação de poemas com o ator e encenador Sinde Filipe, showcookings, visitas guiadas, exposições, e muito mais.

Este ano, no fim-de-semana prolongado do feriado de 5 de outubro (segunda-feira), todos os caminhos vão dar às Aldeias Históricas de Portugal. É por esses dias que o Ciclo “12 em Rede | Aldeias em Festa” chega às Aldeias Históricas de Castelo Mendo, Almeida e Piódão. A festa começa logo na sexta-feira, dia 2 de outubro, na Aldeia Histórica de Castelo Mendo, seguindo para Almeida, onde acontece no sábado, dia 3 de outubro, e termina só no domingo, dia 4 de outubro, na Aldeia Histórica de Piódão. Um excelente pretexto para fazer umas “miniférias” pelas Aldeias Históricas de Portugal.

Sublinhe-se que, devido à pandemia, a participação nos eventos do Ciclo “12 em Rede | Aldeias em Festa” é limitada e sujeita a inscrição prévia – mas a festa poderá ser sentida e vivida em todo o mundo, via livestreaming, na página de Facebook das Aldeias Históricas de Portugal.

No dia 2 de outubro, o tema da festa na Aldeia Histórica de Castelo Mendo será “D. Mendo, a Donzela que se fez Varão”. Um romance antigo (pequeno canto épico) que simboliza a força e o poder da mulher – e cujos pormenores serão desvendados no evento. Estando a figura feminina em grande destaque, a cabeça-de-cartaz só podia ser uma das grandes mulheres da música portuguesa dos nossos tempos, Capicua.

O programa inclui ainda uma conferência “Donzela que se fez Varão”, sobre o poder e a liberdade da mulher; um showcooking e jantar com o chef Álvaro Costa e uma visita guiada/percurso performativo partindo da temática do evento, com a participação de atores profissionais da Cooperativa Artística da Raia Beirã (CARB) e elementos da comunidade.

No dia seguinte (3 de outubro), na Aldeia Histórica de Almeida, o tema da festa será a “Roda dos Eispostos” (expostos). Instituída em Almeida no ano de 1843, a roda dos expostos (ou dos “enjeitados”) consistia num mecanismo utilizado para abandonar (na linguagem da época, expôr, ou “enjeitar”) recém-nascidos, que ficavam ao cuidado das instituições de caridade. O mecanismo, em forma de tambor ou portinhola giratória, embutido numa parede, era construído de tal forma que quem deixava a criança não era visto por aquele que a recebia. Este modelo existiu por toda a europa, a partir do século XVI.

A partir do tema e a época em que se contextualiza, o evento do Ciclo “12 em Rede” na Aldeia Histórica de Almeida promove visitas guiadas encenadas e comentadas por investigadores da temática, momentos musicais e gastronómicos alusivos à altura. O chef Álvaro Costa será o anfitrião de um momento de prova de produtos endógenos, showcooking e jantar, e no final da noite, a Orquestra Sem Fronteiras, dirigida pelo maestro João Gaspar, apresenta o concerto “Do convento ao Quartel”, com comentários de Maestro Vitorino de Almeida e participação do Coro Etnográfico de Almeida.

No domingo, dia 4 de outubro, na Aldeia Histórica de Piódão, o tema da festa do Ciclo “12 em Rede” será “A Estrada Real”. Piódão volta a emergir no tempo para recordar os contrastes de uma época longínqua, em que a Estrada Real – que passava por Piódão –, era uma das mais importantes rotas comerciais e vias de comunicação entre a Beira Litoral e a Beira Interior.

Como uma autêntica viagem no tempo, o evento levará habitantes e visitantes em vários momentos evocativos da época, como um showcooking “Cozinha do Piódão: os sabores dos produtos de cá”, instalações artísticas, uma sessão de declamação de “Poemas de Torga” pelo ator e encenador Sinde Filipe, concerto de Noiserv, e muito mais.

A inscrição, que é gratuita, pode ser feita para a totalidade dos eventos ou apenas para um momento específico, como um concerto ou uma visita guiada – sendo que o limite de participantes dependerá do espaço e da tipologia de cada atividade.

Para se inscrever para o programa da festa na Aldeia Histórica de Castelo Mendo é necessário contactar o Posto de Turismo de Almeida, através do número de telefone 271 570 020 ou e-mail turismo.almeida@cm-almeida.pt , ou as Aldeias Históricas de Portugal ( inovacao@ aldeiashistoricasdeportugal. com ), o Café Venceslau (marcação presencial), ou a Junta de Freguesia, junto dos números de telefones 912 149 316 ou do e-mail uf.cmamm@gmail.com

No que se refere à festa na Aldeia Histórica de Almeida, o contacto indicado para efeitos de reserva é o Posto de Turismo de Almeida, através do número de telefone 271 570 020 ou e-mail turismo.almeida@cm-almeida.pt

Para inscrições na festa da Aldeia Histórica de Piódão, os contactos a utilizar são o Posto de Turismo do Piódão, através do número de telefone 235 732 787; o Museu do Piódão, pelo e-mail museu.piodao@cm-arganil.pt ; o Posto de Turismo de Arganil, pelos contactos 235 200 137, 235 200 139 ou turismo.arganil@cm-arganil.pt , ou o Município de Arganil, através do número de telefone 235 200 137 ou e-mail info@visitarganil.pt

Para melhor conhecer as Aldeias Históricas de Castelo Mendo e Almeida, em pleno clima de festa e animação, a Associação de Desenvolvimento Turístico Aldeias Históricas de Portugal, promotora do Ciclo “12 em Rede | Aldeias em Festa”, em parceria com o associado The Travel Corner, propõem um programa turístico de duas noites com alojamento e pequeno-almoço, entrada nas festas do Ciclo “12 em Rede” das Aldeias Históricas de Castelo Mendo e Almeida, visitas guiadas, passeios de charrete, prova de vinhos numa adega cooperativa, e muito mais. O programa pode ser consultado em: https:// aldeiashistoricasdeportugal. com/pacote/experiencias-e- programas-turisticos-almeida- castelo-mendo/ e tem data de limite de reserva até 20 de setembro.

Há também um programa turístico criado por ocasião da festa na Aldeia Histórica de Piódão, promovido em parceria com o associado Try Portugal, que que inclui alojamento em quarto duplo com pequeno-almoço; caminhada “Piódão Terra do Fim do Mundo” e caminhada “Mata da Margaraça”, com almoço volante nas duas caminhadas; entrada garantida nos programas da festa do Ciclo “12 em Rede” na Aldeia Histórica de Piódão, entre outros. Pode ser consultado em: https:// aldeiashistoricasdeportugal. com/pacote/a-estrada-real-em- piodao-try-portugal/ e tem data de limite de reserva até dia 18 de setembro.

Os eventos são promovidos pela Associação de Desenvolvimento Turístico Aldeias Históricas de Portugal, numa organização do Município de Almeida, do Município de Arganil, da Junta de Freguesia de Castelo Mendo, da Junta de Freguesia de Piódão, Associações e Agentes económicos locais. Uma iniciativa apoiada pelo Centro 2020, Portugal 2020 e Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, através do Programa de Valorização Económica de Recursos Endógenos (PROVERE).

Participe nestas festas e viva grandes emoções nas Aldeias Históricas de Castelo Mendo, Almeida e Piódão!

Programa dos eventos e limite de participantes

Castelo Mendo

18h – Conferência “Donzela que se fez varão” – O poder a liberdade da mulher – 15 pessoas

Local: Interior da Igreja de Santa Maria

Transmissão via livestreaming

19:30h – Showcooking e Jantar com Chef Álvaro Costa – 60 pessoas

Inclui criação e apresentação do novo Licor de Amora.

Local: Largo do Pelourinho

21:30h – Concerto “Capicua” – 80 pessoas

Local: Largo do Pelourinho

Livestreaming

23h – Visita guiada/percurso performativo partindo da temática “DOM MENDO – Donzela que se fez Varão” – 20 pessoas x 3 grupos

Com o envolvimento de atores guias profissionais CARB e elementos da comunidade.

Local: Início na porta da Vila.

Almeida

10h30 – Visita comentada – 25 pessoas

“Pregão do Senado – Casa da Roda dos Expostos em Almeida, 1843”.pela CARB e Prof. Doutor Augusto Moutinho Borges

Local: Início na Praça Dr. Casimiro Matias (antiga praça de são João)

16h00 – Visita comentada – 25 pessoas

“Pregão do Senado – Casa da Roda dos Expostos em Almeida, 1843”. pela CARB e Prof. Doutor Augusto Moutinho Borges

Local: Início na Praça Dr. Casimiro Matias (antiga praça de são João)

18h00 – Apresentação da brochura “Almeida – A Casa da Roda dos Expostos, 1843” – 30 pessoas

Local: Solar de São João

18h45 – Momento gastronómico por Chef Álvaro Costa – 60 pessoas

(provas de produtos endógenos, showcooking e jantar)

Local: Solar de São João

21h00 – Concerto – 60 pessoas

“Do convento ao Quartel” por Orquestra Sem Fronteiras dirigida pelo Maestro João Gaspar Comentários de Maestro Vitorino de Almeida

E com participação do Coro Etnográfico de Almeida

Local: Claustros do Convento (em caso de condições adversas Picadeiro D’El Rey)

Livestreaming

Piódão

10h30 – Colherofone, com Kin Thiessen – 25 pessoas

Local: Rua Cónego Manuel Fernandes Nogueira

11h00 – Showcooking “Cozinha do Piódão: Os Sabores dos Produtos de Cá”, com Chef Rui Cerdeira – 15 pessoas

Local: Parreira

Livestreaming

12h30 – Há Sons Cá, com Inês Lúzio – 20 pessoas

Local: Capela São Pedro

Livestreaming

15h30 – Descamisada na Eira: “Milho Rei, Milho Rei” Rancho Folclórico Rosas de Côja – 30 pessoas

16h30 – Instalação Mário Vitória (Inauguração) – 30 pessoas

Local: Igreja Matriz de Piódão

17h30 – Sinde Filipe, “Poemas de Torga” – 30 pessoas

Local: Socalcos do Piódão

Livestreaming

18h30 – Noiserv – 40 pessoas

Local: Socalcos do Piódão

Live Streaming

Exposição pelas ruas: “As gentes da serra na serra da gente”

A festa só acaba em novembro!

O ciclo “12 em rede | Aldeias em Festa 2020” só termina em novembro! Depois de Castelo Mendo, Almeida e Piódão, a festa segue para Sortelha, a 17 de outubro; Castelo Novo, a 24 de outubro, Idanha-a-Velha, a 31 de outubro; e Monsanto, a 7 de novembro.