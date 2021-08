Festival de Curtas Metragens Gardunha Fest. 2021

O Festival de curtas metragens Gardunha Fest. acontece de 27 a 29 de agosto, na cidade

do Fundão.

Esta é a V edição deste Festival que tem o paranormal como principal mote.

O Gardunha Fest. terá três categorias a concurso:

– Nacional menores de 18, com 4 filmes;

– Nacional, com 10 filmes;

– Internacional, com 10 filmes.

Curtas metragens que têm o paranormal implícita ou explicitamente exposto.

Na totalidade são 24 filmes em concurso, selecionados entre os mais de 1600 recebidos,

oriundos de todos os continentes. O que é demonstrativo da elevada repercussão deste

Festival, e da reconhecida qualidade.

Este evento, previsto para 2020, foi adiado para 2021, devido aos constrangimentos

provocados pelo Covid 19. Tendo-se aproveitado para, em 2020, se fazer uma

retrospectiva do Festival, numa emissão streaming que alcançou vários milhares de

pessoas por todo o mundo. E assim, em função desse sucesso, voltamos a apostar na

emissão streaming em 2021, no dia de sábado e de domingo.

O programa tem A Jigsaw, na abertura do Festival, sexta-feira, 27 de agosto. Esta banda

atua pelas 22h, no auditório d’A Moagem, no Fundão. Foi há mais de 20 anos que os A

Jigsaw começaram a fazer canções, profundamente inspirados pela música popular

norte-americana, num fascinante legado da folk, da country e do blues. Os seus

espectáculos ao vivo são marcados pela forma como os músicos multi-instrumentistas

ajudam a tornar real o imaginário dessas raízes musicais e literárias, onde, no

«Gardunha Fest. 2021», vão ainda surpreender com a projeção de imagens.

Sábado de tarde o palco é a serra da Gardunha, no Parque do Convento da cidade do

Fundão, pelas 17h00, onde se vão contar histórias para crianças sobre esta serra de

encantos, mitos e lendas. À noite, regressamos à Moagem, com a projeção dos 24 filmes

a concurso, a partir das 21h30.

No domingo, para término do programa, teremos a actuação musical de Joana Ramos, à

guitarra, e a dança interpretativa desses temas pela Daniela Viana. O «Gardunha Fest.

2021» termina logo depois com a exibição dos filmes vencedores desta V edição do

Gardunha Fest., que teve o seu início em 2012 e tem a serra da Gardunha como

motivação e mote de um Festival em que se trás a “paranormalidade” como principal

tema a ser explorado.

De relembrar que a Serra da Gardunha tem características únicas, e não é apenas

visitada pela sua beleza natural e paisagística.

São muitos os que aqui acorrem para estudar, investigar, ou apenas como curiosos da

temática. Para céticos ou não, a Serra da Gardunha proporciona motivos de encanto,

interesse, curiosidade ímpares.

É nesta ligação entre a cidade e a serra, que a compõe paisagisticamente, que se

idealizou este Festival. Para que sejam recebidos e desenvolvidos filmes interessantes e

curiosos, numa temática desafiante e, no entanto, tão tradicionalmente portuguesa,

enraizada desde há séculos, sob períodos de tão diversas conjunturas: o paranormal.

Acreditamos que este será um fantástico motivo para assistir ao Gardunha Fest.

Segue o Programa completo.

27 de agosto

Sons à Sexta: A Jigsaw

| Auditório d’A Moagem | 22h00

Bilheteira: A Moagem. Tel.: 275 773 032 / 961 941 281

28 de agosto

‘Histórias da Gardunha para Crianças’ (Atividade em família)

| Parque do Convento | 17h-18h. Reservas: formaredes.cldsfundao@gmail.com

Filmes a concurso

| Auditório d’A Moagem | 21h30

Reservas: A Moagem / gardunhafest@gmail.com

29 de agosto

Concerto de guitarra com Joana Ramos e dança interpretativa por Daniela Viana

Exibição de Filmes Vencedores

| Auditório d’A Moagem | 15h30h

Reservas: A Moagem / gardunhafest@gmail.com

Para mais Informações:

gardunhafest@gmail.com / histericoartes@gmail.com

Filmes a concurso:

CATEGORIA NACIONAL Sub. 18 anos

1- «A toalha»

Rafael Soares

2- «Espelho 65»

Rafael Soares

3- «Tubarão Atómico»

Francisco Lopes

4- «Um Lobo Nada Mau»

Margarida Madeira

CATEGORIA NACIONAL

1- «Área 51? 52!»

Alexandra Prates e Tânia Prates

2- «Confinada»

Luís Batista

3- «Imersão»

Virgínia Barbosa e Ariana Santos

4- «O Intruso»

Hugo Pinto

5- «Petrichor»

Gustavo Silva

6- «Sombra»

Raquel Martins

7- «STREAM»

David Teixeira

8- «To You on The Eve of Isolation»

Óscar Ferreira

9- «Vem e Vai»

Bruno Silva, Cláudio Reguengo, Ivo Mendes e Moisés Paiva

10- «Visiteur»

David Teixeira

CATEGORIA INTERNACIONAL

1- «Dar-Dar»

Paul Urkijo Alijo (Espanha)

2- «Earth»

Burak Kum (Turquia)

3- «Enchanted»

Andrea R. Ciobanu (Roménia)

4- «everything for one’s sake»

Ehsan Mirzaie (Irão)

5- «Four go Ghost Hunting»

Steven Lancefield (Inglaterra)

6- «Invasive»

Akeloclas e Robert C. Manthenga (Zimbabué)

7- «Lueur»

Marco Morelli (Itália)

8- «Pasaia»

Xanti Rodriguez (Espanha)

9- «Rojo»

Francisco Manzano (Argentina)

10- «The Children of Nephilim»

Katie Tubbing (Países Baixos)

Júri:

António Pereira (Presidente de Júri)

Nascido em 1967, na cidade da Covilhã.

Professor de Artes Visuais no Agrupamento de Escolas do Fundão.

Obteve a licenciatura em Escultura e o grau de Mestre em Ensino de Artes Visuais.

Diretor artístico de vários projetos da Histérico – Associação de Artes da qual é

fundador. Coordenador do Grupo de Teatro Histérico do Fundão desde 1995/1996.

Participou como ator e na direção de atores em diversas curtas metragens.

Amante de cinema.

Afonso Fontão

Nasce em 1979 no Fundão. Estudou na Faculdade de Belas Artes de Lisboa e, desde aí,

começou a dedicar-se a projetos artísticos na área do vídeo e multimédia. Realiza

algumas curtas-metragens e cruza a linguagem cinematográfica com projetos teatrais, na

sua colaboração com a ‘Companhia Cães à Solta’ nos espetáculos «O Alienista» e

«About: Blank».

Em 2009, inicia os seus estudos no curso de Design Comunicação e Produção

Audiovisual (Escola Superior de Artes Aplicadas de Castelo Branco) e funda as

Produções STAR, onde realiza projetos de cinema independente.

Colabora com a ‘Terceira Pessoa’ e realiza o documentário «Projecto Kurt Cobain:

Work in Progress» (2012).

Co-fundador da ST Arte, assume a produção do 48 Hour Film Project em Castelo

Branco desde 2014.

É curador de cinema no espaço 15 (há) mostra, e produtor de cinema com o primeiro

filme: ‘Erros Meus, Má Fortuna, Amor Ardente’ de Tiago Durão a estrear em 2022.

Atualmente, mestrando em Gestão, prepara através da ST Arte implementar a Beira

Interior Film Commission.

Nuno Francisco

Director no Jornal do Fundão.

O seu tema de doutoramento foi “Televisão e Consumos Culturais”.

Docente como Professor Auxiliar Convidado no Departamento de Comunicação e Artes

na Universidade da Beira Interior.

Adora cinema, adora livros, adora arte.

Alcina Cerdeira

Com formação inicial em Educação Musical e Mestre em Administração e Gestão

Educacional. Desempenhou cargos de Professora e Coordenadora do Departamento de

Educação Artística.

Leccionou durante 6 anos no Instituto Politécnico da Guarda – Escola superior de

Educação.

De 1993 a 2008 foi formadora no Centro de Formação de Professores do concelho do

Fundão.

Desde 2009, assumiu o cargo de Vereadora da Educação, Ação Social, Saúde, Cultura e

Património e Turismo no Município do Fundão.

António Lopes

Nasceu em 20 de Julho de 1980 na Guarda.

É Licenciado e Mestrado em Cinema pela Universidade da Beira Interior (Covilhã,

Portugal).

Em 2004 foi um dos fundadores do Cine Clube da Guarda, onde trabalhou como

programador e projecionista.

Em 2011 foi um dos fundadores da “Ovelha Eléctrica Lda.” produtora de cinema e

audiovisual, onde trabalha até hoje como produtor, realizador e editor.

Desde 2015 Professor das Oficinas de Cinema dos Agrupamentos de Escolas do Fundão

e Trancoso no âmbito do Programa Europeu “Cinema, 100 anos de juventude”.

Rúben Páscoa

Nascido em Lisboa, mudou-se para o Fundão na adolescência.

Estudou Animação Sócio-Cultural e desde cedo se envolveu em atividades de carácter

social e no associativismo.

Intimamente ligado às artes dedicou-se ao estudo de vários instrumentos, às técnicas de

composição e produção musical.

Desenvolveu diversos projetos antes de começar a viajar. Lá fora dedicou-se à alta

gastronomia, à produção audiovisual e à gestão de redes sociais passando pelo

Facebook durante 4 anos como gestor de mercados internacionais.

Atualmente, desenvolve a criação de vídeos e músicas no CriaLab, no Fundão. E

colabora com inúmeras associações.

Produz trabalho online na criação de conteúdos e gestão de redes sociais, para diferentes

marcas e artistas.