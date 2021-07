FESTAS DO CONCELHO ADIADAS PARA 2022

As Festas do Concelho, que habitualmente em agosto animam o centro histórico da cidade de Seia, voltam a não se realizar, pelo segundo ano consecutivo, devido à pandemia. O Município senense, face à evolução da situação no país e as contingências impostas para o controlo da pandemia, entende não estarem reunidas condições para a realização do evento, que aconteceria na praça da sede de concelho em toda a área envolvente.

Programadas para os dias 12, 13, 14 e 15 de agosto, as Festas do Concelho são, como a maioria das festas de verão, um local de convívio, com concertos, animação de rua, tasquinhas de ‘comes e bebes’ e mostras de artesanato, serviços e produtos.

O cartaz deste ano seria composto pelos concertos de Carlão, João Pedro Pais e Expensive Soul, programa da edição do ano passado das Festas do Concelho, que não se chegou a realizar pelos mesmos motivos. Além dos referidos espetáculos, a autarquia também havia contratualizado, para encerrar a edição deste ano, o espetáculo com o grupo Xutos e Pontapés, calendarizado ainda o ano transato e cujo procedimento de contratação se concluiu em abril deste ano.

Assim, não sendo possível realizar o evento nos moldes habituais, pelos riscos acrescidos que um evento desta dimensão e natureza poderá implicar, na propagação do vírus, e contrapondo o investimento associado a esta iniciativa para um número reduzido de pessoas, o Município de Seia considera, assim, ser mais prudente o seu adiamento para 2022, que acontecerá de 12 a 15 de agosto, com Carlão, Expensive Soul, Xutos & Pontapés e João Pedro Pais como “cabeças” de cartaz.