Fernando Carneiro quer reconquistar Castro Daire para o PS

O antigo presidente da Câmara de Castro Daire, Fernando Carneiro, quer reconquistar o concelho para o PS nas próximas eleições autárquicas, para poder corrigir erros que considera que foram cometidos durante o atual mandato.

Fernando Carneiro – que se apresenta com o lema “De volta, ao rumo certo” – ocupou o cargo de presidente da Câmara de Castro Daire entre 2009 e 2017 e, nas últimas autárquicas, foi derrotado pela coligação PSD/CDS-PP, que apresentou uma lista encabeçada por Paulo Almeida.

“Durante oito anos, fui presidente de câmara e agora, desde 2017, como vereador da oposição, acompanhei ao detalhe todo o trabalho do atual executivo, com erros atrás de erros”, afirmou, considerando que as próximas eleições são uma “oportunidade de corrigir e ultrapassar” esses erros.

Caso seja eleito, Fernando Carneiro promete apostar num projeto “que será cem por cento articulado entre todas as freguesias, integrando as aldeias e as vilas”.

Um dos eixos deste projeto será “para viver, crescer e ser feliz” e irá focar-se “nos residentes e na captação de novos habitantes”, explicou.

O segundo eixo intitula-se “para visitar, usufruir e voltar” e valorizará a vertente turística e a “criação de fluxos de visitantes”, acrescentou.

Em 2017, Fernando Carneiro recandidatou-se ao terceiro mandato por entender que a obra que tinha começado não podia parar. No entanto, a disputar os votos esteve, pela primeira vez, Paulo Almeida, que venceu as eleições e não lhe permitiu cumprir o seu objetivo.

O PSD já anunciou a recandidatura de Paulo Almeida, novamente em coligação com o PSD/CDS-PP, e o “duelo” voltará a repetir-se.

Em 2017, a coligação PSD/CDS-PP obteve 49,83% dos votos (quatro mandatos) e o PS 44,16% dos votos (três mandatos).

O Candidato do Partido Socialista apresentou Fernando Felicio, candidato à presidência da Assembleia Municipal e os 15 cabeças de lista às Juntas de Freguesia: Manuel Pereira por Almofala, Pedro Duarte por Cabril, Sérgio Teixeira por Castro Daire, Paulino Bernardo por Cujó, Carlos Gouveia por Gosende, José Almeida pela União de Freguesias de Mamouros, Alva e Ribolhos; José Ribeiro por Mões; João Oliveira por Moledo; Hélder Rodrigues por Monteiras; Zacarias Gomes pela União de Freguesias de Parada de Ester e Ester; Manuel Silva por Pepim; Telma Pereira pela União de Freguesias de Picão e Ermida; Maria João Cardoso por Pinheiro; Ricardo Aldeia pela União de Freguesias de Reriz e Gafanhão; e Isidro Gomes por São Joaninho.