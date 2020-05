Feira quinzenal de Armamar retomada na segunda-feira

A feira quinzenal da vila de Armamar, que não se realiza há mais de dois meses devido à pandemia da covid-19, será retomada na segunda-feira, anunciou hoje o município.

“Feirantes e consumidores vão encontrar, na segunda-feira, técnicos da autarquia, preparados para esclarecer dúvidas e distribuir um folheto com o essencial das normas a cumprir”, explica a Câmara, em comunicado.

Na quinta-feira, a autarquia emitiu um despacho que permite a retoma da atividade da venda ambulante no território do município.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou quase 330 mil mortos e infetou mais de cinco milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 1,8 milhões de doentes foram considerados curados.

Para combater a pandemia, os governos mandaram para casa 4,5 mil milhões de pessoas (mais de metade da população do planeta), paralisando setores inteiros da economia mundial, num “grande confinamento” que vários países já começaram a aliviar face à diminuição dos novos contágios.