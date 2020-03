Famílias pedem auxílio ao novo programa “Lamego Ajuda”

Até ao momento, mais de duas dezenas de famílias do concelho de Lamego solicitaram apoio ao novo programa “Lamego Ajuda” que este Município criou para auxiliar as pessoas mais vulneráveis do concelho no contexto da atual situação de pandemia. Requerem a entrega de medicação e bens alimentares de primeira necessidade em suas casas, mas também apoio psicossocial à distância, através da linha de atendimento assegurada por uma técnica especializada que faz o despiste das principais necessidades.

Durante os últimos dias, a população idosa é a franja populacional que mais tem procurado este programa especial de proteção, mas também há registo de munícipes em situação de isolamento social e sem retaguarda familiar que procuram esta ajuda suplementar em cenário de crise. “O programa “Lamego Ajuda” é uma medida que complementa e reforça o apoio social no nosso território e que apoia as pessoas mais vulneráveis que, por força da sua condição, não podem sair de casa. Não nos queremos substituir às IPSS’s e convidámos os autarcas para participar connosco neste projeto, uma vez que são elementos de ligação fundamentais para chegar a todos”, explica Ana Catarina Rocha, Vereadora da Ação Social. Três instituições de solidariedade social também pediram colaboração ao novo programa para potenciar a sua atividade.

Os cidadãos que necessitam das novas medidas de auxílio devem contactar o Serviço Municipal de Proteção Civil (tel: 254 095 000/ email: lamego.ajuda@cm-lamego.pt), Esta linha de atendimento funciona, nos dias úteis, entre as 9h e as 12 horas e entre as 14h e as 16 horas.

Com a missão de primordial de restabelecer o equilíbrio emocional dos cidadãos e avançar com a resolução dos seus problemas, o mais breve possível, o programa “Lamego Ajuda” não substitui o trabalho desenvolvido por outras equipas multidisciplinares a operar no concelho, nem o apoio social concedido pelas IPSS’s.