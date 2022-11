Famalicão e Académico de Viseu empatam jogo dividido em ocasiões na Taça da Liga

O Famalicão e o Académico de Viseu empataram hoje 1-1, num encontro da segunda jornada do Grupo H da Taça da Liga de futebol, repartido nas oportunidades de golo, apesar do domínio territorial minhoto.

No Estádio Municipal de Famalicão, os ‘beirões’ adiantaram-se no marcador aos 17, por André Clóvis, mas a equipa da casa reagiu na segunda metade e empatou por Jhonder Cadiz, aos 61, antes de uma meia hora final com lances de perigo para os dois lados, mas sem mexer num resultado que deixa os viseenses com dois pontos, após dois jogos, e os famalicenses com um ponto, após o primeiro embate.

A equipa da I Liga teve mais bola na primeira parte – 63% de posse – e criou a primeira ocasião do desafio ao minuto um, em remate de Iván Jaime travado por Domen Gril, após combinação com Kadile e Francisco Moura, mas o conjunto da II Liga foi mais perigoso quando subiu no terreno, tendo ‘coroado’ essa ‘faceta’ com o golo inaugural.

Encostado à esquerda do ataque, Gautier Ott rematou para defesa de Luiz Júnior quando seguia isolado em posição frontal à baliza, ao minuto 13, cruzou para o cabeceamento de André Clóvis à malha lateral, aos 16, e iniciou o lance que valeu o 14.º golo da época ao ponta de lança viseense, num remate ‘seco’ e colocado à entrada da área.

Apesar do remate certeiro de Jhonder Cadiz, anulado por fora de jogo, aos 27 minutos, a reação famalicense só começou a deixar ‘mossa’ nos viseenses durante a segunda parte.

Os beirões ainda ameaçaram o segundo golo, novamente por André Clóvis, num golpe de cabeça, ao minuto 55, mas os minhotos ‘apertaram o cerco’ à área beirã e empataram aos 61, por Jhonder Cadiz, num cabeceamento que deu sequência a cruzamento de Francisco Moura na esquerda.

A equipa do primeiro escalão ‘arriscou’ no ataque e os espaços abriram-se no relvado, o que propiciou a criação de ocasiões junto às duas balizas: Pelé, de longe, aos 80, e Riccieli, aos 83, ameaçaram a reviravolta para o Famalicão, mas o Académico de Viseu também se aproximou do triunfo, em lances de Gautier Ott, aos 80, e de André Clóvis, aos 88.

_

Jogo no Estádio Municipal de Famalicão.

Famalicão – Académico de Viseu, 1-1.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, André Clóvis, 17 minutos.

1-1, Jhonder Cadiz, 61.

Equipas:

– Famalicão: Luiz Júnior, Martin Aguirregabiria (De La Fuente, 72), Mihaj, Riccieli, Francisco Moura, Youssouf Zaydou (Pelé, 59), Colombatto (André Simões, 87), Puma Rodríguez, Iván Jaime (Pablo, 87), Kadile (Alex Millán, 59) e Jhonder Cadiz.

(Suplentes: Dalberson, De La Fuente, Penetra, Rúben Lima, Pelé, Gustavo Assunção, André Simões, Pablo e Alex Millán).

Treinador: João Pedro Sousa.

– Académico de Viseu: Domen Gril, Tiago Mesquita (Bandeira, 78), André Almeida, Arthur Chaves, Igor Milioransa, Nduwarugira, Messeguem (Capela, 74), Famana Quizera (Ramírez, 84), Toro (Paná, 74), Gautier Ott e André Clóvis.

(Suplentes: Mbaye, Bandeira, Ícaro Silva, Vítor Bruno, Paná, Capela, Tomás Silva, Daniel Labila, e Ramírez).

Treinador: Jorge Costa.

Árbitro: Manuel Oliveira (Associação de Futebol do Porto).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Kadile (37), Toro (42), André Almeida (62), Nduwarugira (65), Messeguem (70) e Domen Gril (75).

Assistência: cerca de 1.500 espetadores.