FALECEU JORGE SARAIVA EX-PRESIDENTE DA CÂMARA DE CARREGAL DO SAL

Faleceu , dia 21, o Dr. Artur Jorge Saraiva Pereira da Silva, natural de Oliveira do Conde, com 87 anos que completou em março deste ano. Teve um longo percurso político como autarca. Foi Presidente da Comissão Administrativa do concelho, em novembro de 1975. Em 1976 foi eleito, pelo PPD/PSD, Presidente da Câmara, nas primeiras eleições autárquicas livres e democráticas pós 25 de abril de 1974. Continuou, sucessivamente eleito, nas listas do PSD, a exercer o cargo de Presidente da Câmara até dezembro de 1989.

Retomando a vida de simples cidadão arranjou tempo para ingressar na Universidade e licenciou-se em História. Paralelamente começou a escrever e deixou-nos um conjunto de obras significativas sobre diversas temáticas relacionadas com a história do concelho de Carregal do Sal.

Em 2009 regressou à política, encabeçando pelo PSD, a lista para a Assembleia Municipal e foi seu Presidente até 2013, tendo como Presidente da Câmara Atílio dos Santos Nunes. Atualmente desempenhava o cargo de Provedor do Munícipe.

Os órgãos concelhios do PSD, seus militantes e autarcas apresentam à família as suas mais sentidas condolências.

A Comissão Política de Secção de Carregal do Sal