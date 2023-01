Fábrica da Stellantis em Mangualde teve segundo melhor ano de produção em 2022

A fábrica da Stellantis em Mangualde registou em 2022 um acréscimo de 14% da produção comparativamente a 2021, alcançando assim o segundo melhor ano da sua história, anunciou a empresa.

“Em ano de comemoração dos 60 anos da empresa, a fábrica de Mangualde alcançou, em 2022, o segundo melhor ano de produção da sua história, com a produção de 77.422 veículos, aumentando em 14% a sua produção em relação a 2021”, referiu, em comunicado, a fabricante de automóveis.

O resultado de 2022 só foi superado em 2019, ano “em que foi atingido o maior volume anual, com um total de 77.607 unidades produzidas”, acrescentou.

No seu entender, “estes resultados confirmam a importância desta empresa, contribuindo para a economia, o Produto Interno Bruto e as exportações portuguesas, bem como para o emprego e o desenvolvimento do tecido empresarial e industrial da região”.

A Stellantis Mangualde é considerada um polo de referência da produção automóvel nacional que, segundo a Associação Automóvel de Portugal, é responsável por 24% dos veículos produzidos no país.

Atualmente, este centro de produção situado no distrito de Viseu assegura a produção dos veículos comerciais ligeiros e versões de passageiros Peugeot Partner/Rifter, Citroën Berlingo/Berlingo Van, Opel Combo/Combo Cargo e, desde 2022, também o Fiat Doblò.

“Estes modelos foram os comerciais mais vendidos em Portugal em 2022, confirmando a liderança da Stellantis no mercado dos Veículos Comerciais Ligeiros (VCL), com uma quota de mercado de 43%”, sublinhou a empresa.

Os principais mercados de destino dos modelos produzidos na fábrica de Mangualde são França, Espanha, Turquia, Portugal e Itália.