Satão-Exposição “Pilar Europeu dos Direitos Sociais” no átrio do edifício Câmara Municipal

De 27 de setembro a 01 de outubro, o espaço do átrio da Câmara Municipal de Sátão vai acolher a

exposição “Pilar Europeu dos Direitos Sociais”, promovida pela Europe Direct Viseu Dão Lafões. Esta

exposição é uma iniciativa da Representação da Comissão Europeia em Portugal. Tem como objetivo

valorizar os 20 princípios do Pilar Europeu dos Direitos Sociais. Estes constituem o quadro de orientação

para a construção de uma Europa social forte, justa, inclusiva e plena de oportunidades.

A exposição é constituída por 24 painéis e estará patente ao público das 09h00 às 17h00, devendo

ser respeitadas as orientações da Direção Geral de Saúde em vigor.