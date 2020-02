Exposição “Pedaços de DOR…sementes de AMOR”

O Projeto UNESCO, “Dever de Memória-Jovens pelos Direitos Humanos” do Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal evoca o “Dia Internacional em Memórias das Vítimas do Holocausto” com a exposição no Museu Manuel Soares de Albergaria, em Carregal do Sal, sob o nome “Pedaços de DOR…sementes de AMOR”.

Esta exposição integra vários testemunhos escritos, fotografias e interpretações artísticas realizadas pelos alunos do 9º ano do agrupamento, as quais ilustram textos e poemas que visam assinalar o 75º aniversário da libertação do campo de concentração de Auschwitz.

Fazem parte desta exposição, um conjunto de cópias de cartões postais, disponibilizadas por Leah Rozenfeld Sills, descendente de um visto de Aristides de Sousa Mendes, que serviram para a matriz gráfica da exposição e que retratam as comunicações de familiares que estavam no gueto de Lodz (Polónia). A maior parte dos postais é a sua bisavó (Chaya) que escreve para a sua avó Jenny e Stefan (Stefus), alguns são do tio do seu pai, Piotr (Profus). Segundo informação, Chaya e Piotr foram assassinados no Holocausto.

Estas e outras vivências, reforçam a necessidade de um conhecimento sistemático, fundamentado no estudo do passado, para compreender o presente e assim prevenir o futuro.